Avrupa savaşa dâhil oluyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’a yönelik operasyonları için İngiliz üslerinin kullanımına izin verdiklerini açıklarken karar iç siyasette tartışma yarattı. Starmer, ABD’nin İran’daki füze depoları ve fırlatma rampalarını hedef almak amacıyla İngiltere’ye ait iki askeri üssü kullanma talebini kabul ettiklerini açıkladı. İngiltere’nin “Irak’ın hatalarından ders çıkardığını ve İran’a ilk saldırılara katılmadığını” iddia eden Starmer, kararın “sınırlı ve savunma amaçlı” olduğunu, uluslararası hukuka uygun şekilde alındığını savundu. İngiliz basınına göre söz konusu üsler Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü ile İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Fairford Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü.

ÜSLER ABD’YE AÇILDI

Starmer, Ortadoğu’da İran tarafından hedef alınan ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşının bulunduğunu belirterek “Tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri depolarında veya ateşlenmeden önce fırlatma rampalarında imha etmektir” dedi.

Starmer’ın açıklamasından saatler sonra, Güney Kıbrıs’ta bulunan RAF Akrotiri Hava Üssü’ne drone saldırısı düzenlendi. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, saldırının İran yapımı Shaheed tipi İHA ile gerçekleştirildiğini ve küçük çaplı maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Christodoulides, “Ülkemiz hiçbir askeri operasyona katılmamaktadır ve katılma niyetinde değildir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Kıbrıs Adası’nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, İngiltere’nin garantörlüğünün temel gereğidir” açıklaması yaptı. Üstel, “hiçbir üs, hiçbir askeri hesap ve hiçbir küresel stratejinin Kıbrıs’ta yaşayan insanların güvenliği ve geleceğinden daha kıymetli olmadığını” vurguladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya ise İran’a karşı “savunma amaçlı” harekete geçmeye hazır olduklarını açıkladı. Üç ülkenin liderleri yayımladığı ortak açıklamada, İran’ın “pervasız” saldırıları karşısında dehşete düştüklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bölgedeki çıkarlarını ve müttefiklerini korumak için “İran’ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma eylemlerinin desteklenmesi dahil adımları atılacağını” duyurdu.

İNGİLTERE SİYASETİ KARIŞTI

Karar, İngiltere siyasetinde tartışmalara yol açtı. İktidardaki İşçi Partisi’nin sol kanadından bazı isimler ABD’nin saldırılarına karşı çıkarken Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, “Trump’ın Britanya’yı Orta Doğu’da uzun sürecek bir savaşa sürüklemesine izin verilmemeli” dedi. Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski ise İran’a saldırıları sonrası ülkesinin ABD ile “özel ilişkisini” sonlandırması çağrısı yaparak ABD ve İsrail’i “haydut devlet” olarak tanımladı. Solcu Your Party kurucusu ve İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn ise İngiltere’nin üslerini açarak ABD-İsrail’in savaşına katılmasını “yıkıcı ve tarihi bir hata” olarak nitelendirdi. Son savaşın “iki nükleer haydut devlet” tarafından çıkarıldığını belirten Corbyn, “Savaş bir oyun değil, bu utanç verici karar, bizi önümüzdeki yıkıcı sonuçlarda suç ortağı yapıyor” dedi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise ülkenin güneyindeki Rota ve Moron de la Frontera askeri üslerinin, ABD ordusunun İran’a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı.