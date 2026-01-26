Avrupa savunmada ABD'ye bağımlılıktan kurtulma yolunu arıyor: Almanya ve İsveç'ten hamle

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa'nın uzun vadede ABD'den bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi.

Wadephul, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldikten sonra basın açıklamasında bulundu.

ABD'nin savunma stratejisine atıfta bulunan Wadephul, Avrupa'nın kendi kendine yetebilmesinin önemine işaret etti.

Wadephul, "Avrupa, bir süre daha Amerikan nükleer şemsiyesine bağımlı kalmaya devam edecek. Ancak nihayetinde Avrupa, savunmasını konvansiyonel yollarla kendi başına yapabilecek ve ABD'ye ihtiyaç duymayacak bir konuma gelecektir" dedi.

Almanya ve İsveç'in gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma kararı aldıklarını aktaran Wadephul, "Eğer bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleştirirsek ki, İsveç ve Almanya bu konuda kararlı, o zaman elbette kendimizi konvansiyonel olarak savunabiliriz." diye konuştu.

İSVEÇ'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard da "ABD'nin, Avrupa'nın uzun vadede kendini konvansiyonel yöntemlerle savunabilecek durumda olmasını beklemesi benim için şaşırtıcı değil. Bu, Avrupa için ulaşılabilir bir hedeftir. GSYH'mizin yüzde 5'ini savunmaya ayırma kararıyla bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.