Avrupa sel ve yangın alarmı verdi

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Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya’da şiddetli yağış ve sellerde can kaybı 15’e yükselirken, orman yangınlarının sürdüğü Portekiz Avrupa Birliği’nden yardım istedi.

AA’nın aktardığına göre, Portekiz hükümet yetkilileri, gerek mevcut orman yangınları gerekse kırsal alanda yangın riskinin çok yüksek olmasından dolayı ülke genelinde alarma geçilmesinden sonra AB’den yardım talep edildiğini açıkladı. Yetkililer, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nın harekete geçirildiğini bildirdi. Yerleşim yerlerinde devam eden orman yangınları sivil halkı da tehdit etmeye başladı.