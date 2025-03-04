Avrupa silaha sarılacak

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Donald Trump’ın başkanlığında dış politikasında keskin bir değişikliğe giden ABD’nin güvenlik şemsiyesini çekmesinin ardından Avrupa, Rusya’ya karşı silahlanma arayışında. Londra’daki zirvede Avrupalı liderler Rusya’yı Kiev’e askeri desteği sürdürme kararı alırken Brüksel, kıtada silahlanmayı artıracak.

Ukrayna ve Avrupa kıtasının güvenliğini görüşmek üzere yapılan zirvede liderler, Ukrayna’ya askeri ve politik desteği sürdürme ve savunma harcamalarını artırma kararı aldı. Zirve, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında, Batı ittifakındaki çatlağı ortaya koyan tartışmanın ardından düzenlenmişti.

ASKERİ YARDIM SÜRECEK

Avrupa liderleri, ABD’ye sunulmak üzere bir Ukrayna barış planı hazırlama konusunda anlaştı. Zirve sonrası konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve bazı diğer ülkelerin Ukrayna’yı savunmak için “gönüllüler koalisyonu” oluşturacağını söyledi.

Starmer, zirveye katılan liderlerin anlaştığı dört noktayı sıraladı:

• Ukrayna’ya askeri yardımın sürdürülmesi ve Rusya’ya ekonomik baskının artırılması.

• Kalıcı barışın Ukrayna’nın egemenliğini ve güvenliğini sağlaması, Ukrayna’nın barış görüşmelerinde masada olması.

• Barış anlaşması durumunda Avrupa ülkelerinin Rusya’nın gelecekte olası işgaline karşı Ukranya’ya özellikle kara ve hava savunması için askeri destek sağlaması.

• Ukrayna’da ateşkesi sağlamak ve ülkeyi savunmak için “gönüllüler koalisyonu” kurulması.

“Bugün tarihin bir dönüm noktasındayız diyen” Starmer, ABD’ye olan güvenin sarsılmadığını belirterek “kalıcı barışın ABD’nin desteğiyle sağlanacağını” kaydetti. Starmer, “Bu, ABD ile birlikte ve ABD'nin desteğiyle üzerinde çalıştığımız bir plan” diye ekledi.

Starmer, “Birleşik Krallık Ukrayna’yı diğerleriyle birlikte karada botlarla ve havada uçaklarla desteklemeye hazırdır” diyerek Ukrayna’ya asker konuşlandırma sinyali de verdi.

SİLAHLANMA PLANI

“Ukrayna’da kalıcı barışın ancak güç yoluyla sağlanabileceğini” söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise zirvede, Avrupa’da savunma alanında atılacak adımları masaya getirdiğini kaydetti. “Avrupa’yı acilen yeniden silahlandırmalıyız” diyen von der Leyen, bu konuda “kapsamlı bir planı” 6 Mart’ta yapılacak “güvenlik konulu” zirvede Avrupalı liderlere sunacağını kaydetti.

Von der Leyen, Londra'daki toplantıya Türkiye, Norveç ve Kanada gibi AB dışındaki ülkelerin de katıldığını hatırlatarak, “Daha geniş bir konseptte, ABD'li dostlarımızla da birlikte ortak çıkarlarımız için adım atıyoruz” dedi.

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MACRON DETAYLARI SÖYLEDİ: BİR AYLIK KISMİ ATEŞKES

Londra’daki zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da “çatışmaların durdurmak” için İngiltere ile üzerinde çalıştıkları planın detaylarını açıkladı. Le Figaro’ya konuşan Macron, “Rusya ve Ukrayna arasında hava, deniz saldırıları ile enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsayan kısmi bir aylık ateşkes önerdiğini” açıkladı. Macron, ateşkesin kara saldırılarını içermemesini “bin kilometrelik cephe hattının denetlenmesinin zor olması” ile açıkladı. Öte yandan İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, Macron’un açıklamasını yalanlayarak “Bir anlaşma yok” dedi.

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‘TÜRKİYE AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİNDE ROL ALABİLİR’

Avrupa’nın güvenlik arayışında Ankara’nın rol alma çabaları sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra’daki toplantıya ilişkin konuştu. Ukrayna’daki barış sürecine “Türkiye’nin katkısının” önemine vurgu yapan Bakan Fidan, “Türkiye'nin yalnızca ateşkesin sağlanmasında değil, aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesinde de önemli bir aktör olacağını” söyledi. Avrupa’da güvenlik konusunda önemli değişiklikler olabileceğine işaret eden Fidan, Avrupalı liderlerin yeniden ve daha sık aralıklarla toplanacağını belirtti.

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ORBAN: SAVAŞA DEVAM ETME KARARI ALDILAR

Trump ve Moskova’ya yakın bir tutum takınarak Ukrayna’ya askeri yardımlara karşı çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Londra’daki zirveye katılan liderleri Avrupa’yı savaşa sürüklemekle suçladı. X’teki paylaşımında Orban, “Avrupalı liderler bugün Londra’da barış yerine Ukrayna’nın savaşa devam etmesine karar verdiler. Bu kötü, tehlikeli ve hatalı bir karar. Macaristan barışın yanında” ifadelerini kullandı.

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ZELENSKİ’DEN GERİ ADIM: İMZAYI ATMAYA HAZIRIM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Londra’daki zirvenin ardından ülkesinin ABD ile mineral anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Avrupa'dan açık bir destek gördüklerini aktaran Zelenski, İngiltere’den ayrılırken de ABD’ye bugüne kadar ülkesine verdiği destek için müteşekkir olduklarını belirtti. Zelenski, cuma günü anlaşmayı imzalamak üzere gittiği Beyaz Saray’da canlı yayında Trump tarafından azarlanmış, tartışma dünya gündemine oturmuştu.