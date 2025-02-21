Avrupa silahlanıyor

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Donald Trump’ın Beyaz Saray’a gelişiyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’nin sağladığı savunma şemsiyesini kaybetme riskine giren Avrupalı müttefikleri, dev silahlanma planı hazırlıyor. Askeri harcamaları artırma girişimleri kapsamında Avrupa’nın askeri bağımsızlığını artırmak için hazırlanan yüz milyarlarca avro değerindeki paket, Almanya’daki erken seçimlere kadar açıklanmayacak.

Bloomberg’e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, kıtanın askerileşmesini hızlandırmak için yüz milyarlarca avro değerinde mali paket hazırlandığını belirtti.

Baerbock, sırasıyla 500 milyar avro ve 700 milyar avroluk “Avro bölgesi” ve “koronavirüs” krizleriyle mücadeleye yönelik paketlerle karşılaştırılabilir ölçekteki fonun “yakın gelecekte kullanıma sunulacağını” kaydetti.

COVID FONLARI DEVREDE

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geçen hafta Brüksel’deki NATO karargahında kıtanın liderlerine “Avrupa'nın güvenliğini ABD'nin değil kendilerinin sağlaması gerektiğini” söylemesi Avrupa liderlerinde şok etkisi yaratmıştı.

Geçen hafta düzenlenen ve Transatlantik ilişkilerdeki gerilimin damgasını vurduğu 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise yeni savunma harcamaları hedefinin mevcut yüzde 2 hedefinden “çok daha yüksek” olacağını kaydetmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Brüksel’in savunma yatırımları ve askeri harcamaları artırma çabalarının bir parçası olarak 93 milyar avroluk koronavirus fonlarının savunmaya yönlendirilebileceğini kaydetti. Von der Leyen, AB'nin bölgesel kalkınma fonlarını da yeniden kullanabileceğini söyledi.

Von der Leyen Münih Güvenlik Konferansı’nda da AB üyesi ülkelerin savunma yatırımlarını “önemli ölçüde” artırmak amacıyla blokun mali kurallarındaki “cayma maddesini” etkinleştirerek bütçe sınırını kaldırmayı teklif edeceğini duyurmuştu. Von der Leyen geçen yıl AB’nin askerileşmesini hızlandırmak için önümüzdeki on yıl içinde 500 milyar avro sağlanması çağrısında bulunmuştu.

TÜM KITA HAZIRLIKTA

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de hafta başında Avrupa güvenliğini güçlendirme taahhüdünün bir parçası olarak askeri harcamalar için 20 milyar sterlin (25 milyar dolar) ayırdığını ve ülkenin savunma sektöründe önemli bir yeniden yapılanmaya gidileceğini açıklamıştı.

AB'nin 23 üye ülkesini kapsayan NATO müttefikleri arasında da savunma harcamaları hedefinin mevcut GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinden yükseltilmesi için müzakereler devam ediyor. Avrupalı yetkililer, savunma için bir bütün olarak AB yerine İngiltere ve Norveç'in de dâhil olduğu hükümetler arası bir finansman aracı kurma planını tartışıyorlar. Bu şekilde bloktaki tarafsız ya da Rusya dostu ülkelerin vetosu aşılmış olacak.

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DANİMARKA’DAN EK HARCAMA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Rusya’nın Avrupa için oluşturduğu tehdit” nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde savunma için 6,7 milyar avro (243 milyar TL) daha harcayacaklarını açıkladı. Frederiksen, “Avrupa ülkelerinin son yıllarda savunma harcamalarında kesintiye gitmesinin hata olduğunu” kaydetti. Dışişleri Bakanı Lars Rasmusse’a göre Danimarka GSYİH’sinin yüzde 3’ünden fazlasını savunmaya harcayacak.

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SİLAH TÜCCARLARI KAZANDI

Ukrayna Savaşı’nın başladığı 2021’de kazançlarını katlayan savunma şirketlerinden Rheinmetall AG, Saab AB ve BAE Systems hisseleri hafta başında yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi. Avrupa’daki silahlanma yarışı, Türk şirketlerinin de gelirlerini katladı. Savunma Sanayii Başkanlığı’na göre Türk savunma şirketleri Avrupa ülkelerine 2021’de 3,2 milyar dolarlık silah satarken bu 2024’te 7,15 milyar dolara yükseldi.