Avrupa solundan çağrı: Erdoğan’a karşı harekete geçelim

POLİTİKA SERVİSİ

Avrupa genelindeki sol, sosyalist partilerin çatı partisi konumundaki Avrupa Sol Partisi’nden (ASP) yapılan açıklamada, rejimin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve toplumsal muhalefeti hedef alan saldırılarının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, “Kitle iletişim araçlarının çoğunluğu hükümet tarafından kontrol edilirken, az sayıdaki bağımsız medya kuruluşu idari taciz ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya. Erdoğan'ın otokratik dokunulmazlığına yönelik bir "tehdit" olarak algıladığı muhalefetin üst düzey bir temsilcisine karşı ilk kez sırt çevirmesi değil. Birçok kentin seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alındı, tutuklandı ve hapse gönderildi” denildi.

OTORİTER GİDİŞATA GÖZ YUMULAMAZ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın da 2016'dan beri tutuklu bulunduğunun kaydedildiği açıklamada şöyle denildi: “Avrupa Birliği, bir NATO üyesi olarak hem ABD'nin hem de AB'nin yakın bir müttefiki olan Türkiye'deki bu son otoriterlik patlamasına göz yumamaz. Dahası, Erdoğan rejimi hukukun üstünlüğünü ihlal etmeye ve siyasi muhaliflerini en acımasız ve insanlık dışı şekilde bastırmaya devam ettiği sürece, Türkiye'nin yeni bir Avrupa kolektif güvenlik sistemine katılımını ciddi olarak tartışamaz.”

AB’nin Erdoğan yönetimine hukukun üstünlüğüne uyması ve bu yeni siyasi cadı avından vazgeçmesi için her türlü baskı aracını kullanması çağrısını yapıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye'nin demokratik vatandaşlarının protesto etmek için sokaklara dökülen, acımasız polis baskısına direnen ve adalet için ve Erdoğan'ın otokratik yönetiminin yenilmesi için savaşan yorulmak bilmeyen direnişini selamlıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ve siyasi düşünceleri nedeniyle Türkiye cezaevlerinde hukuka aykırı olarak tutulan tüm demokrat siyasetçilerin, aktivistlerin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve vatandaşların serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

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AVRUPA KONSEYİ’NDEN DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Türkiye’de muhalif belediye başkanlarına yönelik artan yargı baskılarına karşı bildiri yayımladı. Kongre, Ekrem İmamoğlu ve Abdullah Zeydan’ın derhal serbest bırakılmasını isterken, uzun tutuklulukların ve kayyum uygulamalarının demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi dün gerçekleştirdiği acil oturumda kabul ettiği bildiri ile Türkiye’ye şu çağrılarda bulundu: "Muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerine ve tutuklamalara son verilsin. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın da bulunduğu tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılsın. Savunma haklarının güvence altına alınması ve makul şüpheye dair açık deliller olmaksızın uzun tutukluluk hallerinden kaçınılsın.