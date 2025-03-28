Avrupa solundan çağrı: Erdoğan’ın otoriter yönetimine karşı harekete geç

Avrupa genelindeki sol, sosyalist partilerin çatı partisi konumundaki Avrupa Sol Partisi’nden yapılan açıklamada, rejimin İmamoğlu’nu ve toplumsal muhalefeti hedef alan saldırılarının kınandığı belirtildi.



Açıklamada, “Erdoğan'ın tek adam rejiminin son otoriter kreşendosunu şiddetle kınıyoruz. Kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı yok. Kitle iletişim araçlarının çoğunluğu hükümet tarafından kontrol edilirken, az sayıdaki bağımsız medya kuruluşu idari taciz ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya. Erdoğan'ın otokratik dokunulmazlığına yönelik bir 'tehdit' olarak algıladığı muhalefetin üst düzey bir temsilcisine karşı ilk kez sırt çevirmesi değil. Birçok kentin seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alındı, tutuklandı ve hapse gönderildi” denildi.

OTORİTER GİDİŞATA GÖZ YUMULAMAZ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılmasını talep eden kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın da 2016'dan beri tutuklu bulunduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Avrupa Birliği, bir NATO üyesi olarak hem ABD'nin hem de AB'nin yakın bir müttefiki olan Türkiye'deki bu son otoriterlik patlamasına göz yumamaz. Dahası, Erdoğan rejimi hukukun üstünlüğünü ihlal etmeye ve siyasi muhaliflerini en acımasız ve insanlık dışı şekilde bastırmaya devam ettiği sürece, Türkiye'nin yeni bir Avrupa kolektif güvenlik sistemine katılımını ciddi olarak tartışamaz.”

YORULMAK BİLMEYEN DİRENİŞÇİLERE SELAM

AB’nin Erdoğan yönetimine hukukun üstünlüğüne uyması ve bu yeni siyasi cadı avından vazgeçmesi için her türlü baskı aracını kullanması çağrısını yapıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye'nin demokratik vatandaşlarının, özellikle de gençlerinin ve öğrencilerinin, protesto etmek için sokaklara dökülen, acımasız polis baskısına direnen ve adalet için ve Erdoğan'ın otokratik yönetiminin yenilmesi için savaşan yorulmak bilmeyen direnişini selamlıyoruz. Demokrasiyi, ifade özgürlüğünü ve siyasi eylemi destekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ve siyasi düşünceleri nedeniyle Türkiye cezaevlerinde hukuka aykırı olarak tutulan tüm demokrat siyasetçilerin, aktivistlerin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve vatandaşların serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”