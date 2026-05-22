Avrupa sosyal demokratları: Yargı silah yapıldı, Avrupa sessiz kalamaz!

CHP’nin de üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu’ndaki sosyal demokrat partilerin bir araya geldiği Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) grubu, Özgür Özel liderliğindeki parti yönetiminin görevden alınmasını “ana muhalefete yönelik yasadışı darbe” olarak tanımladı.

PES’ten yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi rakiplerine yönelik yol temizleme çalışması için Türk yargısını bir silah olarak kullanıyor” denildi.

CHP’nin tarihi başarı elde ettiği Mart 2024’teki yerel seçimlerden bu yana Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye başkanının tutuklanması ve Özel’in görevden alınması gibi hamlelerinin, rejimin Türkiye’deki ana muhalefet hareketini boğmaya yönelik bilinçli girişimler olduğu vurgulandı.

ERDOĞAN'IN HAMLESİNİ KINAMA ÇAĞRISI

Özel ve CHP ile tam dayanışma içinde olduğunu açıklayan PES, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Temsilciği’ne, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamlesini kınama ve Türkiye’deki demokrasiyi savunma çağrısında bulundu.

PES’in Avrupa Bölgeler Komitesi de X’teki paylaşımında “CHP delegelerinin 2023 parti kurultayındaki demokratik tercihini yok saymak, siyasi çoğulculuğa yönelik bir saldırıdır” denilirken “Avrupa sessiz kalamaz!” ifadeleri kullanıldı.