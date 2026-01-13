Avrupa tarihinin en büyük kokain operasyonunda Türkiye merkezli şirket bağlantısı

Melisa AY

İspanya Ulusal Polisi ve Donanması, Atlantik Okyanusu'nda ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 ton kokain tipi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan operasyonda bugüne kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucuya el konuldu. Uyuşturucu yüklü geminin sahibi Türkiye'den Kamer Shipping & Trading Co.

İspanya Polisi'nin açıklamasında, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı United S adlı gemiye 11 Ocak Pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokain bulunduğu belirtildi. Tuz yüklü halde Brezilya'dan yola çıkan ve seyir halindeyken "yakıtın bittiği" gerekçesiyle okyanusta sabit halde kalan geminin, bu sırada uyuşturucu transferi yapmış olabileceği değerlendirildi.

Geminin 13 personeli gözaltına alınırken tuzların içine saklı halde bulunan 294 paket kokainin gemiyle Tenerife Adası'nda limana yanaştırıldığı duyuruldu. İspanya medyası, gözaltına alınan 13 kişiden 4'ünün Türkiye vatandaşı olduğunu duyurdu.

KAMER MARİNE DENİZCİLİK İSRAİL'E DE YÜK TAŞIDI

İspanya'da polisin tarihinde gerçekleştirdiği en büyük kokain operasyonunda Türkiye izi bulunuyor. United S gemisi, "kolay bayrak" olarak adlandırılan Kamerun bayrağı altındaki geminin işleticisi, yani gerçekte haklarına sahip olan şirket Türkiye'den Kamer Shipping & Trading Co. İspanya medyasında yer alan haberlere göre operasyona ilişkin gizli yürütülen soruşturma sürerken Türkiye'de taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.