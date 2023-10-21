Avrupa Triatlon Kupası yarışları Mersin'de başladı

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen yarışlar, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleşiyor.

Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne aldığı organizasyonda 25 ülkeden 280 sporu yarışıyor. Organizasyon bünyesinde Türk sporcuların katılımıyla puanlı lig yarışları ve sprint müsabakaları da yapılıyor.

Gençler kategorisiyle başlayan organizasyonda, sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek.

Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina Kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek.

Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

Gün sonunda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verilecek.