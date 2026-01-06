Avrupa Trump'a teslim oldu

Latin Amerika, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından sol partiler, Venezuela’da iktidardaki Birleşik Sosyalizm Partisi’nin (PSUV) düzenlediği çevrimiçi dayanışma toplantısında, Amerikan emperyalizmine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Başkentlerde protestoların sürdüğü Avrupa’daki sol partiler de emperyalist saldırganlığa karşı Venezuela’yla dayanışma mesajları yayımladı.

PSUV’nin düzenlediği çevrimiçi toplantıya tüm dünyadan 1000’e yakın parti temsilcisi katıldı. Türkiye’den SOL Parti ve Halkın Kurtuluş Partisi’nin katıldığı toplantıda PSUV temsilcileri, tüm dünyadaki dayanışma eylemlerinin kendilerine büyük güç verdiğini, enternasyoneldayanışma çağrılarının süreceğini kaydetti.

SOL Parti’nin açıklamasında ise, “Bu işgalle Latin Amerika’da tüm bağımsızlık ve sosyalizme doğru atılan tüm adımların tersine çevrilmesi ve kıtanın yeniden emperyalizmin arka bahçesi haline getirilmesi amaçlanıyor” denildi.

NEOSÖMÜRÜ TESTİ

Yunanistan Yeni Sol (New Left) partisi de Maduro ve eşinin alıkonulmasını “uluslararası düzeyde terörist bir darbe” olarak nitelendirdi. Venezuela’nın “neosömürgeci müdahaleler için bir pilot” olduğunu kaydeden parti, Avrupalı liderlerin Venezuela için “barışçıl geçiş” çağrılarını “Trumpizm’e teslimiyet” olarak niteledi.

Avusturya Komünist Partisi, Avusturya hükümetini ve Avrupa Birliği’ni Trump yönetiminin eylemlerin karşı kesin bir şekilde kınamaya çağırdı. Açıklamada “Ya şiddet tarafından yönetilen bir dünyayı kabul edeceğiz ya da egemenlik, barış ve halklar arasında dayanışma için ayağa kalkacağız” denildi.