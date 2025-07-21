Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), yaşamını yitiren gazeteci ve Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

ATGB Başkanı Recai Aksu imzasıyla yayımlanan açıklamada, Altan Öymen’in hem medya hem de siyaset dünyasında bıraktığı izlere vurgu yapılarak, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllarını veren deneyimli gazeteci ve siyasetçi kimliğiyle hemen her kesimden insanın takdirini kazanmış Altan Öymen, dürüstlüğüyle ve birleştirici misyonuyla saygın bir yer edindi. 93 yaşında olmasına rağmen yazı yazmaya ve CHP içinde birleştirici rolünü sürdürmeye son ana kadar devam etti” denildi.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

ATGB’nin açıklamasında Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskılara da dikkat çekilerek şu ifadelere de yer verildi:

“Yeri doldurulamayacak bir meslektaşımızı ve değerli bir büyüğümüzü kaybettik. İktidarın gazetecilere yönelik baskısının her geçen gün arttığı bu dönemde, onun gibi etik değerlere bağlı, birleştirici isimlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. ATGB olarak basın ve düşünce özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Toplumların haber alma hakkı ellerinden alınamaz! Özgür basın susturulamaz! Gazetecilik suç değildir!”