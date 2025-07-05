Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: "Gazetecilik susarsa Türkiye susar"

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, Türkiye’de basın özgürlüğü ve demokratik haklara yönelik artan baskıları kınadı.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Recai Aksu imzasıyla yayınlanan açıklamada, “AKP iktidarı sadece Türkiye'de değil dünyada bir ilki başarmak üzere!.. Türkiye'nin en çok izlenen muhalif tv kanallarından HALK TV ve SÖZCÜ TV Salı günü RTÜK tarafından 10 gün süreyle karartılacak. RTÜK, ayrıca TELE1 ve NOW TV kanallarına da idari para cezası verdi. Muhalif tv kanallarına yapılan bu adaletsiz, hukuku hiçe sayan zorbaca kararları ATGB olarak protesto ediyoruz” denildi.

Açıklamda, “Gün geçmiyor ki, gazeteciler tutuklanmasın. Henüz bu bildiriyi yayına veremeden gazeteci arkadaşımız Timur Soykan'ın da "X" paylaşımlarından dolayı gözaltına alındığını öğrendik. Yirmiüç yıldır hüküm süren AKP iktidarı, MHP desteği ile demokratik tüm değerleri imha ederek, hukuk dışı uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Tüm bunların yanısıra ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik "parçalama" stratejisini de hak-hukuk dinlemeksizin sürdürmeye devam ediyor. Büyük şehirlerdeki hemen tüm CHP belediyelerinin başkanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. İktidar, son anketlere göre seçmen oyunun sadece % 30'unu alabilmesine karşın muhalefete ve topluma yönelik şiddetini her gün daha çok arttırıyor. Gazeteciler tutuklanıyor, tv kanalları kapatılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nin (ATGB) adaletin bağımsızlığını ve hukuk devletinin özgürce karar verme yetkisini yeniden kazanmasını talep ettiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “Gazetecilik suç değildir!” diye bir kez daha haykırıyoruz. AKP’nin 23 yıllık iktidarında olduğu gibi, biz gazeteciler, her zaman gerçeği yazmaktan asla vazgeçmeyeceğiz!”