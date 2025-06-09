Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden iş bırakan KRT TV çalışanlarına destek

Almanya merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamada, "KRT emekçilerinin direnişine sahip çıkıyor ve destekliyoruz. Mesleklerini onurlu bir şekilde icra edebilmeleri için KRT yönetimini uyarıyor ve vicdan sahibi herkesi bu emek mücadelesinin yanında olmaya ve destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

Güncel
  • 09.06.2025 13:17
  • Giriş: 09.06.2025 13:17
  • Güncelleme: 09.06.2025 13:20
Kaynak: ANKA
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden iş bırakan KRT TV çalışanlarına destek
Fotoğraf: BirGün

Almanya merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), maaş ve yemek ücretini alamadıkları için iş bırakan KRT TV çalışanlarına destek verdi.

ATGB Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu, KRT TV çalışanlarına dayanışma açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"ATGB, KRT TV EMEKÇİLERİYLE DAYANIŞMADA"

"28 Mart 2025’ten bu yana maaşlarını alamayan KRT emekçileri 4 Haziran’dan bu yana 'iş görmekten kaçınma hakları'nı kullanarak canlı yayını durdurdular. Bu tarihten itibaren KRT sadece banttan yayın yapıyor ve emekçilerin haklarını gasbetmeye devam ediyor. Alın terlerinin karşılığı olan maaşları başta olmak üzere 'temel çalışan hakkı' olan yemek ücretlerini de alamayan KRT emekçileri kanal binasının önünde direniş nöbetlerine devam ediyor.

ATGB olarak, KRT emekçilerinin bu direnişine sahip çıkıyor ve destekliyoruz. Gazeteciliğin vazgeçilmez unsuru olan 'editoryal bağımsızlık' haklarına bir an önce kavuşmaları ve mesleklerini onurlu bir şekilde icra edebilmeleri için KRT yönetimini uyarıyor ve vicdan sahibi herkesi bu emek mücadelesinin yanında olmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Gazetecilik suç değildir."

KRT TVde direniş 5. gününde: Talepler karşılanana kadar mücadele sürecek
KRT TV emekçileri, işverene seslendi: 8 talep sıralandı!
BirGün'e Abone Ol