Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden iş bırakan KRT TV çalışanlarına destek

Almanya merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), maaş ve yemek ücretini alamadıkları için iş bırakan KRT TV çalışanlarına destek verdi.

ATGB Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu, KRT TV çalışanlarına dayanışma açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"28 Mart 2025’ten bu yana maaşlarını alamayan KRT emekçileri 4 Haziran’dan bu yana 'iş görmekten kaçınma hakları'nı kullanarak canlı yayını durdurdular. Bu tarihten itibaren KRT sadece banttan yayın yapıyor ve emekçilerin haklarını gasbetmeye devam ediyor. Alın terlerinin karşılığı olan maaşları başta olmak üzere 'temel çalışan hakkı' olan yemek ücretlerini de alamayan KRT emekçileri kanal binasının önünde direniş nöbetlerine devam ediyor.

ATGB olarak, KRT emekçilerinin bu direnişine sahip çıkıyor ve destekliyoruz. Gazeteciliğin vazgeçilmez unsuru olan 'editoryal bağımsızlık' haklarına bir an önce kavuşmaları ve mesleklerini onurlu bir şekilde icra edebilmeleri için KRT yönetimini uyarıyor ve vicdan sahibi herkesi bu emek mücadelesinin yanında olmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Gazetecilik suç değildir."