Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: Özlem Gürses yalnız değildir

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses hakkında bir açıklama yayınladı.

Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu imzasıyla yapılan açıkalmada, "İktidar tarafından sıkça kullanılan "algı" yöntemi toplumların haber alma özgürlüğüne yönelik anti-demokratik bir uygulamadır" denildi.

Ülkeyi yönetenlere seslenilen açıklamada, demokratik hak ve özgürlüklere karşı daha duyarlı olmaları ve gerekli işlemlerin acilen yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Gazetecilik değil, tam tersi gazetecileri hedef göstermek ve tehdit etmek suçtur. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokratik toplumların temelini teşkil eder. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) olarak Özlem Gürses'in hedef gösterilerek gözaltına alınmasını protesto ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ATGB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de halkı bilgilendirerek güç odaklarını haber ve yazılarıyla rahatsız eden gazetecilere yönelik tehditler ve gözaltılar devam ediyor.

Son olarak, kişisel youtube kanalında yaptığı bir yorum nedeniyle gazeteci Özlem Gürses, Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

TSK'yı suç örgütü olarak gösterdiği suçlamasıyla ifadesi alınan Gürses'in Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

İfadesinde kendisine atfedilen suçlamaları reddeden Gürses, sadece ifade özgürlüğü kapsamında yorum yaptığını belirtti.

Daha önce de Murat Ağırel, Timur Soykan ve Nasuh Mahruki de aynı nedenlerle gözaltına alınmış ve kısa sürede serbest bırakılmışlardı.

İktidar tarafından sıkça kullanılan "algı" yöntemi toplumların haber alma özgürlüğüne yönelik anti-demokratik bir uygulamadır.

Gazetecilik değil, tam tersi gazetecileri hedef göstermek ve tehdit etmek suçtur. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokratik toplumların temelini teşkil eder. Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) olarak Özlem Gürses'in hedef gösterilerek gözaltına alınmasını protesto ediyoruz.

Ülkeyi yönetenlere, demokratik hak ve özgürlüklere karşı daha duyarlı olmalarını ve gerekli işlemlerin acilen yapılmasını öneriyoruz.

Gazetecilik suç değildir!

Gazeteci Özlem Gürses yalnız değildir!"