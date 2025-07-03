Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nden Leman dergisine destek

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Leman dergisine yönelik hedef gösterme ve şiddet eylemlerini kınadı.

ATGB Yönetim Kurulu adına Başkan Recai Aksu ile 2.Başkan: Karikatürist Erdoğan Karayel tarafından yapılan açıklamada “Balonda yazılanları ve çizgilerdeki ifadeleri gerçek dışı ve etik olmayan bir şekilde yorumlamak düşünce ve mizah özgürlüğüne aykırıdır” denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiş Avrupa Türk Gazeteciler Birliği olarak, Leman dergisinde yayınlanan bir karikatüre yönelik hedef gösterme ve şiddet eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Haksız ve tehlikeli bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Basın ve düşünceyi ifade, yayınlama özgürlüğü çoğulcu demokrasinin temel taşlarındandır. Toplumsal kesimlerin hassasiyetlerini anlamakla birlikte, mala ve cana zarar verilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Yanlış anla/şıl/manın yarattığı sorunları tehdit ve şiddetle değil, barışçı bir dille çözmeye davet ediyoruz!.

Türkiye'de mizah hemen her dönemde baskılanmış ve yasaklanmıştır. Cumhuriyet öncesi, Teodor Kasap'ın 1870 yılında çıkardığı "Diyojen" dergisinden günümüze, Ali Bey, Ay Dede, Güleryüz ve Marko Paşa, Akbaba ve Papağan gibi dergiler dönemin siyasi otoritelerince toplatıldı, kapatıldı. Yakın geçmişte, Gırgır dergisi de 12 Eylül 1980 darbesi sonrası kapatıldı. Aynı dergi, yıllar sonra Sözcü gazetesinin mizah eki olarak çıkarıldığında da bu kez "Hz Musa" karikatürü nedeniyle toplatıldı ve süresiz kapatıldı (17 Şubat 2017). Görüldüğü gibi zengin bir mizah tarihine sahip ülkemizde bugün sadece Leman dergisi ayakta ve hayatta kalmaya çalışıyor.

"BAKANIN BEYANATI KARİKATÜR SANATINA İNDİRİLMİŞ SİYASİ BİR DARBEDİR"

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada kan kaybı yaşayan karikatür her türlü baskıya ve engellemeye rağmen gerçek bir "var olma" mücadelesi vermektedir. Karikatürün toplumlara ayna tutması, onların sessiz çığlığı olması siyasi otoriteler için bazen rahatsız edici olabiliyor. Karikatür okumak belli bir kültür, birikim ve zeka gerektirir. Yazısız karikatürlerin algısında yanılma yaşanabilir, bu doğaldır. Ama balonda yazılanları ve çizgilerdeki ifadeleri gerçek dışı ve etik olmayan bir şekilde yorumlamak düşünce ve mizah özgürlüğüne aykırıdır. İçişleri Bakanı'nın bu yöndeki beyanatı karikatür sanatına indirilmiş siyasi bir darbedir!.

Leman dergisinin dört çalışanı gözaltına alındı. Aynı gün, aşırı sağcı gruplar Leman dergisinin merkezini basarak maddi zarar verdiler. Çevrede kafelerde oturan gençlere saldırdılar. Güvenlik görevlileri onları engellemek yerine izlemekle yetindi. Görünen o ki; dergi toplatılmakla kalmayacak, kapatılacak ve gözaltılar da tutuklamaya dönüşecek. Büyük olasılık, 1870 yılından bu yana zengin bir mizah arşivinin son temsilcisi Leman'ın da kapısına kilit vurulacak. Basın ve Düşünce Özgürlüğü kısıtlanamaz!.. Gazetecilik suç değildir!.. Karikatür/cülük suç değildir!”