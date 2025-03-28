Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nden RTÜK’e tepki: Cezalar kabul edilemez

İktidarın medya üzerindeki sopası RTÜK’ün muhalif, bağımsız kanallara ceza yağdırmasına bir tepki de Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nden (ATGB) geldi.



ATGB Başkanı Recai Aksu tarafından yapılan açıklamada televizyon kanallarına verilen medya tarihinin en büyük cezaları kınandı.

Açıklamada, “Türkiye’de adalet ve hukukun iktidar tarafından siyasi amaçlara alet edilmesi bu denli boyutlara ulaşmamıştı. 2002 yılından bu yana Avrupa çapında faaliyetlerini yürüten Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) olarak, Türkiye'deki adaletin bağımsızlığını ve hukuk devletinin özgürce karar verme yetkisini yeniden kazanmasını talep ediyoruz ve “Gazetecilik suç değildir!” diye bir kez daha haykırıyoruz” denildi.

GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM

Gazetecilerin gerçeği yazmaktan asla vazgeçmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) olarak Türkiye’deki meslektaşlarımızla ve RTÜK'ün gazabına uğrayan Tv kanallarıyla dayanışma duygularımızı iletiyor, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. 'Haber Alma ve İletişim Özgürlüğü' kapsamında sadece görevlerini yapan gazeteci arkadaşlarımıza ve çalıştıkları televizyon kanallarına verilen cezalar kabul edilemez!”

MESLEKTAŞLARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR

“Türkiye’deki meslektaşlarımız yalnız değildir!” denilen açıklamada, TV kanallarının haber alma ve iletişim özgürlüğünün kısıtlanamayacağı kaydedildi.

RTÜK’ün İBB’ye yönelik operasyonun ardından kanallara ceza yağdırmasının kabul edilemeyeceğinin belirtildiği Avrupa Türk Gazeteciler Birliği açıklamasında şöyle denildi:

“Sözcü Tv'ye şimdiye kadar uygulanan cezaların çok üstünde bir kararla 10 gün ekran kapatma cezas; Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezası; Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarına -72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde- erişim yasağı getirme kararı verilmesini kınıyoruz.”