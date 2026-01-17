Avrupa ülkeleri, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararına tepki gösterdi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın Avrupa dahil her yerde ulusların egemenliğine ve bağımsızlığına bağlı olduğunu savundu.

Bu kapsamda Ukrayna'ya destek verdiklerini, kalıcı ve sağlam bir barış için Gönüllüler Koalisyonu’nu kurduklarına işaret eden Macron, "Bu nedenle, Danimarka'nın Grönland'da karar verdiği tatbikata katılmaya karar verdik. Bunun arkasındayız. Çünkü Arktik'teki ve Avrupa'nın sınırlarında güvenlik söz konusu. Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez" değerlendirmesinde bulundu.

Macron, ABD'nin 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağına yönelik kararı hakkında ise "(Gümrük) Tarifesi tehditleri kabul edilemez ve bu bağlamda yeri yok. Doğrulanmaları halinde Avrupalılar buna birlik ve koordineli olarak yanıt verecek. Avrupa'nın egemenliğine saygı gösterilmesini sağlamayı biliriz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu düşünceyle Avrupalı ortaklarıyla görüşeceğini duyurdu.

HOLLANDA

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel, sosyal medya hesabından, "Grönland'daki askeri tatbikatlara yönelik çabalar, bilakis Arktik bölgedeki güvenliğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir" paylaşımında bulundu.

Van Weel, paylaşımında, "Başkan Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamasını gördük. Hollanda, vereceğimiz tepki konusunda Avrupa Komisyonu ve ortaklarımızla yakın temas halindedir" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın kararına tepki göstererek, "Grönland konusunda duruşumuz değişmedi. (Grönland) Danimarka Krallığının parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların elindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Arktik güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önemli olduğunun altını çizen Starmer, "Müttefikler, Arktik'te Rusya'dan gelen tehdide karşı birlikte daha fazlasını yapmalıdır. NATO müttefiklerinin kolektif güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklere gümrük vergisi uygulamak tamamen yanlıştır. Bu konuyu doğrudan ABD yönetimiyle görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.