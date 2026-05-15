Avrupa ülkeleri arasındaki maaş verileri: İsviçre birinci, Türkiye sonuncu

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinin derlendiği raporda Avrupa'da ortalama bir yıllık maaşın en yüksek olduğu ülke İsviçre olurken, Türkiye çok ciddi bir farkla sonuncu oldu. İsviçre'de bir kişinin yıllık ortalama brüt maaşı 107 bin 487 avroyken, Türkiye'de bir kişinin ortalama yıllık brüt maaşı 18 bin 590 avroda kaldı. Türkiye ile İsviçre arasındaki maaş farkı ise 88 bin 897 avro olarak hesaplandı.

Euronews tarafından derlenen verilere göre İsviçre’nin ardından ikinci sırada 85 bin 950 avro ile İzlanda bulunurken, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada Lüksemburg’da yer alıyor. Lüksemburg'da ortalama maaş 77 bin 844 avro olarak ölçüldü. Danimarka’da ortalama yıllık brüt maaş 71 bin 961 avroyken, hemen onu izleyen Hollanda’da 69 bin 28 avro, Norveç’te ise 68 bin 420 avroolarak hesaplandı.

AVRUPA'NIN BÜYÜK EKONOMİLERİ

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden sayılan Almanya ve İngiltere ise 7 ve 8'inci sıralarda yer aldı. Almanya'da bir yıllık ortalama brüt maaş 66 bin 700 avro olarak ölçülürken İngiltere’de yıllık ortalama brüt maaş 65 bin 340 avro olarak ölçüldü.

TÜRKİYE LİSTE SONUNDA

RapordaTürkiye, 18 bin 590 avroluk yıllık ortalama brüt maaş ile listenin en sonunda yer aldı. Böylelikle Türkiye'deki maaşlar OECD ülkeleri arasındaki düşük ücret seviyesi olarak hesaplandı.

Avrupa Birliği ülkeleri içinde ise en düşük maaş'ın Slovakya'da olduğu belirtildi. Slovakya'da bir yıllık brüt maaş 19 bin 590 Euro olarak hesaplandı.

Listenin tamamı şu şekilde:

Ülkeler (Yüksekten düşüğe/Avro cinsinden)