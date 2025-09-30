Avrupa ülkeleri, Trump'ın 20 maddelik Gazze planını olumlu karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planına Batı'dan destek geldi. İtalya ile Hollanda başbakanlık düzeyinde, Fransa ise cumhurbaşkanlığı düzeyinde açıklama yaptı. Almanya adına da dışişleri bakanı açıklama yaptı.

Avrupa ülkelerinin Trump'ın planına ilişkin ilk değerlendirmeleri şöyle:

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip planı kabul etmeye çağırdı. Meloni, "İtalya'nın memnuniyetle karşıladığı plan, bölgesel ortakların tam katılımıyla Gazze Şeridi'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınması için iddialı bir proje ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İtalya; ABD, Avrupalı ​​ortaklar ve bölgeyle yakın koordinasyon içinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve Başkan Trump'a arabuluculuk ve Orta Doğu'ya barış getirme çabaları için teşekkür eder. İtalya, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırmaktadır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Macron, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti. Plana ilişkin olarak Macron, "İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok" dedi. Bu unsurların "Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle 142 BM üye ülkesi tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla derinlemesine görüşmelerin önünü açması gerektiğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve tarafların taahhütleri konusunda duyarlı olacaklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi. Yazılı açıklama yapan Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor" değerlendirmesinde bulundu. "Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli" ifadesini kullanan Wadephul, Hamas'ı etkileyebilecek herkese hemen harekete geçme çağrısı yaptı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. Trump'ın planıyla savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirten Schoof, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı. Schoof, "Bu (ateşkes), tek mümkün kalıcı çözüm olan iki devletli çözüme doğru atılacak ciddi bir adım olmalı" değerlendirmesinde bulunarak, bu çözümde Hamas'ın herhangi bir rolü olamayacağını savundu.