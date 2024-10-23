Avrupa ülkeleri TUSAŞ'a yönelik saldırıları kınadı

Avrupa ülkeleri TUSAŞ'a yönelik saldırıları kınadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölüm ve yaralanma haberleri karşısında şoka uğradım. Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve ortağımız Türkiye'nin yanında duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ankara'daki saldırının derin bir şok yarattığı belirtilerek, "Terörün her türlüsünü mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Dayanışmamız Türkiye ile ve düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ile Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı Kriz Müdahale Merkezi'nin gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

İNGİLTERE

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore, X'ten yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bugün TUSAŞ'a yapılan ve tamamen kınadığım iğrenç terörist saldırıdan dehşete düştüm. Şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Moore, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yaptığı süre boyunca TUSAŞ ile yakın ortaklık içinde çalıştığını kaydetti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği de X'ten yaptığı paylaşımda, "Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen dehşet verici terör saldırısından derin üzüntü duyduk. Birleşik Krallık, müttefiki Türkiye ile dayanışma içindedir ve terörün her çeşidini kınamaktadır" ifadelerine yer verdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından, "Ankara'da bugün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz ve en içten taziyelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" paylaşımında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'daki Türkiye havacılık ve uzay sanayii tesislerine yönelik saldırı, her terör saldırısı gibi kesin şekilde kınanmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Ayrım gözetmeksizin uygulanan şiddetin demokrasilerde yeri yoktur" ifadeleri kullanılarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı X'ten yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınadı.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"TUSAŞ'a bugün yapılan, can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan saldırı haberiyle sarsıldık. Her türlü şiddet veya terörizmi şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından "Türkiye’nin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hollanda terörün her türlüsünü kınıyor." açıklamasını yaptı.

Schoof, "Ankara yakınlarındaki bir fabrikaya düzenlenen korkunç terör saldırısında hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettim" paylaşımında bulundu.

Hollanda hükümetinin terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayan Schoof, "Türkiye'nin üzüntüsünü paylaşıyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de X'ten, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

Nehammer, "Terör ve şiddetin toplumlarımızda yeri yoktur. En içten başsağlığı dileklerimizi olaydan etkilenenler ve ailelerine iletiyoruz" mesajını paylaştı.

İTALYA

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Başbakan Giorgia Meloni, kendisi ve hükümeti adına, TUSAŞ genel merkezine düzenlenen; çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan alçak saldırı nedeniyle Türk yetkililere derin taziyelerini ve samimi yakınlığını belirtiyor. Başbakan, terörün her türlü halini kesin şekilde kınadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerini ve düşüncelerini iletiyor" ifadeleri kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabından, "Ankara'daki terör saldırısının ardından gelişmeleri Türkiye'deki büyükelçiliğimizle yakın temas halinde izliyorum. Olayda hayatını kaybedenler için dayanışmamı ifade ediyorum" paylaşımında bulundu.

Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile görüşmek üzere bugün İstanbul'a giden İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye varışımda ne yazık ki, Ankara'da havacılık ve uzay sektörünün ana merkezini vuran, 4 kişinin ölümüne ve 3'ü ağır çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısı haberini öğrendim. Hemen Bakan Güler'e yakınlığımı ifade ettim ve alçakça terör saldırısını kınadım. İtalya Büyükelçisi beni hemen sahada bulunan ve iyi durumda olan 8 İtalyan teknisyen hakkında bilgilendirdi."

Bu arada, Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Crosetto'nun Bakan Güler'e Türkiye'nin bölgede temel bir role sahip olduğunun altını çizdiği ve Ankara'daki saldırı nedeniyle İtalyan hükümetinin dayanışmasını aktardığı kaydedildi.

ÇEKYA

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, X hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle derinden sarsıldığını belirterek, "En içten taziyelerimi olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye iletiyorum. Çekya terörizme karşı kararlı şekilde duruyor. (Teröre karşı) Birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" görüşünü paylaştı.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da düzenlenen terör saldırısının ardından müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Kurbanların aileleri ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Terörizm ve şiddetin dünyamızda yeri yok!" ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN

Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, başkentteki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilerek, "Şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu anlamsız şiddet eylemini kınıyoruz ve bu zor zamanlarında Türk halkının yanındayız" mesajı paylaşıldı.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova da X mesajında, "Bu korkunç terör saldırısından sonra Ankara ve tüm Türk halkıyla tam dayanışma içindeyim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Bu anlamsız şiddet asla barışın önüne geçemeyecek" ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski de paylaşımında, "Ankara'daki şok edici terör saldırısının ardından düşünce ve dualarım Türk halkıyla beraber. Düzenlenen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Bu zor günlerde Türk halkının yanındayız, barış ve güvenliğe olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Becirovic, "Değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bosna Hersek halkı ve adıma en derin başsağlığı dileklerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Ankara'da ölümle sonuçlanan terör saldırısını en sert şekilde kınadıklarını belirterek, şu mesajı paylaştı:

"Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleri ve bu korkunç eylemden etkilenen herkesle birlikte. Bosna Hersek terörle mücadele, barış ve güvenliğin desteklenmesinde Türkiye'nin yanındadır."

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'daki ölümcül saldırı karşısında derin endişe duyuyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

ESTONYA

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Terör hiçbir şekilde kabul edilemez. Ankara'dan gelen haberler karşısında şok oldum. Türkiye, NATO'daki dostumuz ve müttefikimizdir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'dan gelen haberler son derece endişe verici. Norveç, TUSAŞ'a yönelik vahşi saldırıyı kınamaktadır. Kurbanların ailelerine ve olaydan etkilenen herkese taziyelerimizi iletiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.