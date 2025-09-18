Avrupa ülkeleri ve başkentleri listesi sıralı tam liste

Avrupa kıtası, tarih boyunca hem kültürel hem de siyasi açıdan dünyanın merkezlerinden biri olmuştur. Avrupa ülkeleri ve başkentleri listesi coğrafya, siyaset ve turizm açısından en çok aranan konular arasında yer almaktadır. Pek çok kişi “Avrupa’da kaç ülke var?”, “Avrupa ülkeleri hangileri?” ve “Avrupa başkentleri neler?” sorularına yanıt aramaktadır. İşte Avrupa ülkeleri ve başkentleri hakkında eksiksiz bilgiler:

AVRUPA’DA KAÇ ÜLKE VAR?

Avrupa kıtasında 44 ülke bulunmaktadır. Bu sayı, coğrafi tanımlamalara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bazı kaynaklarda Türkiye ve Rusya hem Asya hem Avrupa kıtalarında yer aldıkları için tartışmalı şekilde sınıflandırılır. Ancak genel kabul gören listelerde bu ülkeler Avrupa ülkeleri arasında sayılır.

AVRUPA ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ TAM LİSTE

Aşağıda yer alan tablo, Avrupa ülkeleri ve başkentleri listesi için en güncel ve doğru bilgileri sunmaktadır. Bu liste, “Avrupa’daki tüm ülkeler ve başkentleri” sorusuna kesin bir yanıt niteliğindedir:

Almanya – Berlin

Andorra – Andorra la Vella

Arnavutluk – Tiran

Avusturya – Viyana

Belçika – Brüksel

Belarus – Minsk

Bosna-Hersek – Saraybosna

Bulgaristan – Sofya

Çekya – Prag

Danimarka – Kopenhag

Estonya – Tallinn

Finlandiya – Helsinki

Fransa – Paris

Hırvatistan – Zagreb

Hollanda – Amsterdam

İngiltere (Birleşik Krallık) – Londra

İrlanda – Dublin

İspanya – Madrid

İsveç – Stockholm

İsviçre – Bern

İtalya – Roma

Karadağ – Podgorica

Kıbrıs – Lefkoşa

Kuzey Makedonya – Üsküp

Kosova – Priştine

Letonya – Riga

Lihtenştayn – Vaduz

Litvanya – Vilnius

Lüksemburg – Lüksemburg

Macaristan – Budapeşte

Malta – Valletta

Moldova – Kişinev (Chișinău)

Monako – Monako

Norveç – Oslo

Polonya – Varşova

Portekiz – Lizbon

Romanya – Bükreş

Rusya – Moskova

San Marino – San Marino

Sırbistan – Belgrad

Slovakya – Bratislava

Slovenya – Ljubljana

Türkiye – Ankara

Ukrayna – Kiev (Kyiv)

Vatikan – Vatikan

AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ BAŞKENTLERİ

Avrupa başkentleri hem tarihi hem de turistik açıdan dünya çapında büyük öneme sahiptir. Paris, Roma, Londra ve Berlin gibi şehirler milyonlarca turisti çekerken, Brüksel Avrupa Birliği’nin merkezi olmasıyla öne çıkar. Bunun yanında Avrupa’nın küçük ülkeleri ve başkentleri (Vatikan, Monako, San Marino) de özel konumları nedeniyle sıkça araştırılmaktadır.

Avrupa ülkeleri ve başkentleri listesi, hem öğrenciler hem de seyahat planlayanlar için sıkça aranan bilgilerden biridir. Avrupa’nın 44 ülkesinin her biri kültürel, tarihi ve siyasi açıdan kendine özgü özelliklere sahiptir. İster turistik bir gezi planlıyor olun, ister akademik araştırma yapın, Avrupa ülkeleri listesi ve başkentleri dünya coğrafyasını anlamak için temel bir kaynaktır.