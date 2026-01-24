Avrupa ve Kanada merkezli birçok havayolu İsrail'e uçuşlarını iptal etti

Aralarında KLM Royal Dutch Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa ve Swiss International Air Lines'ın bulunduğu Avrupa merkezli birçok havayolu firması Tel Aviv'e inecek uçuşlarını askıya aldı.

Havayolu firmalarından bazıları İsrail'in yanı sıra Dubai, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan seferlerini de askıya aldı. Uçuş iptallerinin perşembe akşamı geç saatlerde başladığı ve hafta sonu boyunca süreceği bildirildi.

Kanada merkezli Air Canada ve United Airlines da cuma günü İsrail'e iniş yapması planlanan uçuşlarını iptal etti. Bu havayolu firmaları da İsrail dışındaki 3 ülkeye olan uçuşlarını da askıya aldı.

Havayolu firmaları yaptıkları açıklamalarda iptal gerekçelerinin bölgede yükselen tansiyon olduğunu belirtirlerken, tansiyonun sebebinin İran'a olası bir saldırı olup olmadığı bilinmiyor.