Avrupa ve Konferans Ligi’nde eleme heyecanı

Yunis ALAÇAM

Avrupa’nın kulüpler bazında iki ve üç numaralı organizasyonu Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde bugün play-off turunun ilk ayağı oynanacak. Türkiye’yi temsil eden üç takım play-off turunda mücadele verecek. Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde, Trabzonspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalmaya çalışacak.

Beşikaş, Avrupa Ligi’nde İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma 21.30’da başlayacak ve Sport Plus’tan naklen yayımlanacak. Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

3. ön eleme turunda Rapid Wien’e elenen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre’nin St. Gallen takımına konuk olacak. Kybunpark’ta 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira’nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak. Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor. Konferans Ligi elemelerinde iki tur geçmeyi başaran Başakşehir ise play-off turu ilk maçında bugün İrlanda’nın St. Patrick’s Athletic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadı’nda oynanacak maç, TSİ 21.45’te başlayacak.