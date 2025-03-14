Avrupa ve Orta Asya'da kızamık vakaları son 27 yılın zirvesinde

Haber: İlhan BABA



(BERLİN)- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde kızamık vakaları 2024 yılında iki katına çıkarak son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde kızamık vakaları, 2024 yılında iki katına çıkarak son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. DSÖ Avrupa Bölgesi'ne dahil olan 53 ülkede toplamda 127 bin kızamık vakası rapor edildi. Hastalıktan en çok etkilenenler genellikle küçük yaştaki çocuklar, vakaların yarısı hastane tedavisini zornul kıldı.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Kızamık geri döndü ve bu, bizim için bir uyanış çağrısıdır" ifadelerini kullandı. Kluge, toplum sağlığının korunabilmesi için yeterli aşılanma oranlarına ulaşılmasının şart olduğunu vurguladı.

DSÖ verilerine göre, en fazla kızamık vakası Romanya'da görülürken, bu ülkede yaklaşık 30 bin vaka kayıtlara geçti. Romanya’yı 28 bin vaka ile Kazakistan takip etti.

Küçük çocuklar daha fazla risk altında

Avrupa’da kayıt altına alınan vakaların yüzde 40’ı beş yaş altı çocuklardan oluşuyor. Genellikle çocuk hastalığı olarak bilinen kızamık, aşılanmamış yetişkinler için de risk teşkil ediyor. Geçen yıl toplam 38 kızamık kaynaklı ölüm vakası bildirildi.

Uzmanlardan aşı uyarısı

Uzmanlar, kızamık vakalarındaki artışı durdurmak için yaygın aşılamanın şart olduğunu vurguluyor ve ebeveynleri, çocuklarının aşı takvimine uygun olarak aşılanmaları konusunda uyarıyor.