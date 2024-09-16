Avrupa'yı Boris Fırtınası vurdu: Nehirler taştı, köprüler çöktü, en az 10 can kaybı var

Orta ve Doğu Avrupa’yı etkisi altına alan ‘Boris’ fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi devam ediyor.

Romanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’nın güneyini etkileyen sel nedeniyle Viyana çevresi felaket bölgesi ilan edilirken bölge yetkilileri nehirlerin taştığı sel felaketini "benzeri görülmemiş bir aşırı durum" olarak nitelendirdi. Polonya’da da doğal afet durumu ilan edildi.

Romanya’nın doğusunda 5 bin ev selden hasar alırken 25 bin nüfuslu bir alana elektrik temin edilemiyor. Çek Cumhuriyeti'nde sel nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken 50 bin evin elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.

Hafta sonu boyunca ağır darbe alan Romanya'nın doğusundaki köy ve kasabalar sular altında kalırken bazı köprüler çöktü, evler yıkıldı.

Altı kişinin öldüğü ve bir kişinin kaybolduğu açıklandı.

POLONYA'DA KASABALAR SULAR ALTINDA

Polonya'dan Romanya'ya en az 10 kişinin ölümüne neden olan ve günlerce süren şiddetli yağışların ardından birçok kasabayı sular altında bırakan nehir taşmaları yaşandı.

Fırtına nedeniyle Doğu ve Orta Avrupa'da milyonlarca kişi evlerinden tahliye edildi.

Polonya hükümetinin, bugün afet durumu ilan etmesi bekleniyor.

AFET DURUMU İLAN EDİLECEK

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek, bugün Polonya Radyosu'na yaptığı açıklamada, binlerce itfaiyeci, polis memuru ve askerin son 24 saat içinde sellerle mücadele ettiğini ve hükümetin hala hasarın boyutunu belirlemek için çalıştığını söyledi.

Mroczek, “Hükümet, açıklandığı gibi, doğal afet durumu ilan etme kararı alacak. Yerel valilerle görüşüyoruz” dedi.

ÇEKYA'DA 12 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çekya'nın kuzeydoğusundaki bölgesel başkent Ostrava'nın su altında kalan kısımları, şehre ısı ve sıcak su sağlayan bir elektrik santralinin yanı sıra iki kimya fabrikasının kapanmasına neden oldu.

Başbakan Petr Fiala, dün akşam sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada, olağanüstü hükümet oturumu çağrısında bulunurken, ülkede 12 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

KAYIPLAR VAR

Çek polisi ise yaptığı açıklamada, Boris Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketinin ardından Çek Cumhuriyeti'nde bir kişinin öldüğünü ve yedi kişinin kayıp olduğunu bildirdi.



Polis şefi Martin Vondrasek, bugün bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, kuzeydoğudaki Bruntal yakınlarındaki bir derede bir kişinin boğulduğunu söyledi.

OKULLAR VE SAĞLIK TESİSLERİ KAPANDI

Çek Cumhuriyeti'nde Morava Nehri'nin gece boyunca yükselmesi sonucu başkent Prag'ın 230 kilometre doğusunda yer alan ve yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Litovel kasabasının yüzde 70'i sular altında kaldı.



Belediye başkanı, Facebook'ta yayınladığı bir videoda okulların ve sağlık tesislerinin kapandığını söyledi.

TUNA NEHRİ İÇİN SLOVAKYA VE MACARİSTAN TETİKTE

Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte ise Tuna Nehr'nin yükselmesi nedeniyle hazırlıklara girişti.

Öte yandan Avusturya'da yağmurun hafiflemesiyle nehirlerin ve rezervuarların seviyeleri gece boyunca düştü. Ancak yetkililer önümüzdeki saatlerde daha şiddetli yağmur beklendiği için ikinci bir dalgaya hazırlandıklarını bildirdi.

AB'DEN DESTEK MESAJI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, selden etkilenenlere dayanışma mesajı gönderdi.

Von der Leyen, AB'nin bu bölgelere destek sağlayacağını ifade etti.