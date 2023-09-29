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Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası kadrosu belli oldu

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belirlendi.

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 12:15
  • Giriş: 29.09.2023 12:15
  • Güncelleme: 29.09.2023 12:16
Kaynak: AA
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası kadrosu belli oldu

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım seçme müsabakaları Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 19-21 Ekim'de Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Dünya ikincisi sporcu Utku Kap 148 santimetrede (cm) Avrupa Şampiyonası'na doğrudan gidecek.

Milli takıma seçilen sporcular şöyle:

Erkekler:

148 cm - Yiğit Efe Erdoğan (İstanbul)

152 cm - Muhammed Taha Yıldız (İstanbul)

156 cm - Emir İsmail Topaloğlu (Erzurum)

160 cm - Kaan Sarıbulut (Eskişehir)

164 cm - Mahmut İnan (Karaman)

168 cm - Egemen Kasap (İzmir)

172 cm - Mustafa Atlı (Mersin)

176 cm - Mustafa Taşdelen (Ankara)

180 cm - Ercan Berk İmamoğlu (Ankara)

+180 cm - Berat Talha Yavuz (Kastamonu)

Kızlar:

144 cm - Ebru Sevilay Abut (İstanbul)

148 cm - İpek Azra Kaya (İzmir)

152 cm - Nisanur Akay (Samsun)

156 cm - Fatma Sakabaşı (Osmaniye)

160 cm - Leyla Özkan (Düzce)

164 cm - Şükran Aybike Futtu (Konya)

168 cm - Elif Rana Yılmaz (Konya)

172 cm - Aslı Cemre Ceylan (Ankara)

176 cm - Zeynep Nil Menekşe (Ankara)

+176 cm - Aybel Yeler (Eskişehir)

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