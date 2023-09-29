Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası kadrosu belli oldu
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belirlendi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım seçme müsabakaları Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 19-21 Ekim'de Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
Dünya ikincisi sporcu Utku Kap 148 santimetrede (cm) Avrupa Şampiyonası'na doğrudan gidecek.
Milli takıma seçilen sporcular şöyle:
Erkekler:
148 cm - Yiğit Efe Erdoğan (İstanbul)
152 cm - Muhammed Taha Yıldız (İstanbul)
156 cm - Emir İsmail Topaloğlu (Erzurum)
160 cm - Kaan Sarıbulut (Eskişehir)
164 cm - Mahmut İnan (Karaman)
168 cm - Egemen Kasap (İzmir)
172 cm - Mustafa Atlı (Mersin)
176 cm - Mustafa Taşdelen (Ankara)
180 cm - Ercan Berk İmamoğlu (Ankara)
+180 cm - Berat Talha Yavuz (Kastamonu)
Kızlar:
144 cm - Ebru Sevilay Abut (İstanbul)
148 cm - İpek Azra Kaya (İzmir)
152 cm - Nisanur Akay (Samsun)
156 cm - Fatma Sakabaşı (Osmaniye)
160 cm - Leyla Özkan (Düzce)
164 cm - Şükran Aybike Futtu (Konya)
168 cm - Elif Rana Yılmaz (Konya)
172 cm - Aslı Cemre Ceylan (Ankara)
176 cm - Zeynep Nil Menekşe (Ankara)
+176 cm - Aybel Yeler (Eskişehir)