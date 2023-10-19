Avrupa’da borsalar günü düşüşle kapattı

Avrupa’da borsalar, Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini, ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini kaydederek, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişelerin devam ettiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmasında, "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak (bu düşüş) daha az cesaret vericiydi.” ifadesini kullandı.

Powell, “Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Londra Borsası (LSEG) gün içerisinde bazı hisselerin işlemlerinin durdurulmasının ardından bir açıklama yaparak konunun borsa yönetimi tarafından incelendiğini bildirdi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,19 değer kaybederek 439,73 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşerek 15.045,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 6.921,37 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38 gerileyerek 27.746,82 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 azalarak 7.499,53 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,64 artarak 1,06 seviyesinde bulunuyor.