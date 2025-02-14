Avrupa’da ‘dışlanma’ endişesi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın 3’üncü yılını doldurmak üzere olan Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından görüş ayrılıklarının derinleştiği “Batı ittifakı” yeni bir döneme giriyor. Önceki gün Putin’le 1,5 saat süren telefon görüşmesinin ardından Trump, Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Putin’in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de konuştuğunu kaydeden Trump, Ukrayna liderinin de “Putin gibi barış istediğini” aktardı. Trump, Putin ile ilk yüz yüze görüşmenin Suudi Arabistan’da yapılabileceğini de kaydetti. İkili arasındaki görüşme, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “Ukrayna’nın 2014 öncesi sınırlarına geri dönme isteği ve NATO üyeliği talebinin gerçekçi olmadığını” söylemesinin ardından geldi.

Trump ile Putin’in “derhal barış görüşmeleri” konusunda anlaştığına dair haberlerin ardından Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları Paris’te biraraya gelerek, “Avrupa olmadan barış olmayacağı” mesajını verdi. Bugün başlayacak Münih Güvenlik Konferansı öncesi Ukrayna konulu toplantı yapmak üzere bir araya gelen Fransa, İngiltere, Almanya, Polonya, İspanya ve Ukrayna’nın dışişleri bakanları, Ukrayna’nın geleceğinin hem Avrupa’yı hem de Kiev’i kapsaması gerektiğini vurguladı.