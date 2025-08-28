Avrupa’da domino etkisi: Gazze'deki soykırıma sessiz kalındığı için 5 ülkede bakanlar ve milletvekilleri istifa etti

Batı dünyasında yüz binlerce insan, İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı hükümetlerini adım atmaya zorlarken, bazı siyasetçiler de tepkilerini istifayla gösterdi. İngiltere, Hollanda, İspanya, İrlanda ve Belçika’da toplam 10 bakan ve 9 milletvekili, yöneticilerinin İsrail karşısındaki pasif tutumunu protesto ederek görevlerinden ayrıldı.

Avrupa’nın büyük şehirlerinde iki yıldır her hafta sonu düzenlenen kitlesel Filistin gösterileri, hükümetlerin İsrail yanlısı politikalarında kısmen yumuşamaya yol açtı. Ancak resmi düzeyde verilen tepkilerin “kınama” sınırını aşmaması, bazı siyasetçiler için bardağı taşıran nokta oldu. İngiltere’den Hollanda’ya, İspanya’dan Belçika’ya kadar farklı ülkelerde görev yapan siyasetçiler, “Gazze’deki soykırıma sessiz kalamayız” diyerek istifa ettiklerini açıkladı.

İSTİFALAR ARTTI

İstifaların başlangıç noktası Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp oldu. Veldkamp, İsrail’e silah satışına devam edilmesi, Filistin devletinin tanınmaması ve Tel Aviv yönetimine sert yaptırımlar uygulanmamasını gerekçe göstererek 22 Ağustos’ta görevi bıraktı. Onun ardından içişleri bakanı ve başbakan yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 bakan daha istifa etti. İngiltere’de 3, İspanya’da 5 milletvekili aynı gerekçelerle parlamentodan çekildi. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ise hükümetin pasif tavrını gerekçe göstererek görevinden ayrıldı.

GAZZE’YE SESSİZLİK İSTİFALARI TETİKLEDİ

İngiltere’nin Dublin Büyükelçiliği’nde görev yapan diplomat Mark Smith, Ağustos 2024’te ülkesinin İsrail’e silah satışlarını protesto ederek istifa etti. Smith, mektubunda, “İngiltere’nin savaş suçlarına ortak olabileceği” uyarısında bulundu. İspanya’da ise Sumar ittifakı ile Podemos arasındaki gerilim sonucu beş milletvekili görevini bıraktı. İrlanda’da insan hakları savunucusu Michael Farrell, Avrupa Konseyi’ndeki görevinden, “Gazze konusunda sessiz kalındığı” gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

İNGİLTERE’DE FABRİKA BASKINI

Siyasi istifaların yanı sıra sivil toplumdan da dikkat çekici eylemler geldi. İngiltere’de kurulan “Adalet için Filistinli Şehitler” grubu, Wolverhampton’daki Moog fabrikasına girerek üretimi durdurdu. Fabrikanın İsrail için F-16 ve F-35 savaş uçaklarına parça ürettiği belirtilirken, aktivistler çatıya çıkarak tesisin çalışmasını engelledi. Kayıtlar, son aylarda İsrail’in Hatzerim hava üssüne bu fabrikadan birçok sevkiyat yapıldığını ortaya koydu.