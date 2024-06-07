Avrupa’da en çok tutuklu Türkiye’de

Tutukluluk bir cezalandırma aracına dönüştürülürken Avrupa Konseyi raporuna göre Türkiye hem toplam sayıda hem 100 bin kişiye düşen tutuklu oranında zirvede.

Haber Merkezi

Avrupa Konseyi tarafından açıklanan hapishane nüfusları istatistiklerine göre Türkiye, 31 Ocak 2022-31 Ocak 2023 döneminde, 348 bin 265 tutuklu ile en çok tutuklu bulunan Avrupa ülkesi konumunda

İstatistiklere göre 31 Ocak 2023 itibarıyla Bosna-Hersek dışındaki 46 Avrupa Konseyi üyesi ülkede toplam 1 milyon 36 bin 680 tutuklu bulunuyor. Türkiye hapishanelerinde, tutuklu yargılananlar dâhil toplam 348 bin 265 tutuklu var. Türkiye'yi bu alanda sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa ve Polonya izliyor.

100 BİN KİŞİYE 408 TUTUKLU

DW Türkçe’de yer alan habere göre tutuklu sayısı ülkelerin nüfuslarına orantılı hesaplandığında, Türkiye 100 bin kişiye 408 tutuklu ile de yine ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi bu sıralamada Gürcistan, Azerbaycan, Moldova takip ediyor.

Türkiye'nin tutuklu sayısı 31 Ocak 2022 tarihli bir önceki Avrupa Konseyi araştırmasında 303 bin 945 olarak açıklanmıştı. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen tutuklu oranı 2013-2023 döneminde yüzde 126,8 artış gösterdi. Avrupa Konseyi'nin raporunda, Türkiye hapishanelerinde 2012 yılında 100 bin kişiye 161, 2015’te 223, 2019’da 329, 2022’de ise 355 mahpus düştüğü de hatırlatıldı.

100 YERE 100 TUTUKLU

Türkiye personel başına ve infaz koruma memuru başına tutuklu oranında Avrupa'nın en yüksek değerlerine sahip. Türkiye'nin toplam hapishane personel sayısı 77 bin 472, toplam infaz koruma personel sayısı ise 58 bin 967. Avrupa genelinde ortalama 2,7 olan toplam infaz koruma memuru başına mahpus oranı Türkiye'de 5,4 düzeyinde.

Türkiye, ceza infaz kurumlarının kapasitesini ise toplam tutuklu sayısına eşitlemiş durumda. Türkiye hapishanelerinde her 100 yere 100 tutuklu düşüyor. Avrupa’da ise ortalama 87,8.