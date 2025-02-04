Avrupa’da görünüm: Zirve yarışı kızışıyor

Spor Servisi

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig), La Liga ve Serie A’da heyecan devam ediyor. İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

La Liga lideri Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 yenilerek 6 hafta sonra mağlup oldu. Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi. Barcelona da Alaves'i 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ligde 22 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 48 ve Barcelona 45 puanla Real Madrid'i takip etti.

Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Kırmızılar, rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Salah, gol sayısını 178 yaparak Premier Lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, 177 gollü Frank Lampard'ı geride bıraktı. Zirve takipçilerinden Arsenal, haftanın maçında Manchester City'yi 5-1 gibi farklı bir skorla geçti ve haftanın en flaş sonucuna imza attı.

NAPOLI TAKILDI

Serie A lideri Napoli, Leonardo Spinazzola'nın rakip fileleri havalandırdığı Roma deplasmanında uzatma dakikalarında Angelino'dan gelen golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel'i Jamal Musiala, Harry Kane (2) ve Serge Gnabry'nin golleriyle 4-3 yenerek art arda 6. defa kazandı. Son şampiyon Bayer Leverkusen, evinde Hoffenheim'ı 3-1'lik skorla geçti.