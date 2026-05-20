Avrupa’da hasretlerin sona erdiği sezon

Avrupa futbolunda 2025-2026 sezonu, uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen kulüplerin yeniden zirveye çıktığı unutulmaz hikâyelere sahne oldu.

Kıtanın farklı liglerinde hem köklü ekipler hasret bitirdi hem de bazı kulüpler tarihlerinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.

61 YIL SONRA ŞAMPİYON

Sezonun en dikkat çekici başarı öykülerinden biri LASK’tan geldi. Uzun yıllardır Red Bull Salzburg dominasyonunun sürdüğü Avusturya Bundesliga’da LASK, tam 61 yıl sonra şampiyonluğa ulaşarak kulüp tarihinin ikinci lig kupasını kazandı.

AGF Aarhus da Danimarka’da 40 yıllık özleme son verdi. Sezonu en yakın rakibi FC Midtjylland’ın önünde tamamlayan Aarhus temsilcisi, taraftarlarına tarihi bir mutluluk yaşattı.

Romanya’da ise Universitatea Craiova, 35 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıktı. Bulgaristan’da Levski Sofia, Ludogorets Razgrad’ın 14 yıllık şampiyonluk serisini sona erdirerek 17 yıl sonra kupaya uzandı.

MACARİSTAN'DA HÂKİMİYET SONA ERDİ

Macaristan’da da uzun süredir devam eden hakimiyet sona erdi. Györi ETO FC, Ferençvaroş'un üst üste gelen şampiyonluklarının ardından ipi göğüsleyerek 13 yıl sonra taraftarlarını sevince boğdu.

İngiltere’de ise sezonun en büyük hikâyelerinden birine Arsenal imza attı. Kuzey Londra temsilcisi, Premier Lig’de 22 yıl sonra yeniden şampiyon olurken, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde kulüp tarihinin önemli başarılarından birini elde etti.

Son olarak 2003-2004 sezonunda Arsène Wenger ile mutlu sona ulaşan Arsenal, bu süreçte Chelsea, Manchester City ve Liverpool şampiyonluklarını izlemek zorunda kalmıştı.

İLK KEZ ŞAMPİYON OLANLAR

Londra ekibi şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi. Arsenal, Budapeşte’de oynanacak finalde Paris Saint-Germain’i mağlup etmesi halinde kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacak.

Bu sezon Avrupa’da ilk kez şampiyonluk yaşayan kulüpler de dikkat çekti. İsviçre’de FC Thun, 128 yıllık tarihinde ilk kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, Azerbaycan’da ise sadece 9 yıl önce kurulan Sabah FK mutlu sona ulaştı.

Sabah FK böylece Qarabağ FK’ın üst üste gelen dört yıllık şampiyonluk serisini de sona erdirmiş oldu.