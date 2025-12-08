Avrupa’da içki fiyatlarında en pahalı ülkeler belli oldu: Türkiye’de durum ne?

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında İzlanda, Norveç ve Finlandiya'nın ardından en pahalı içki fiyatlarının bulunduğu dördüncü ülke durumunda.

Euronews’in Eurostat verilerinden derlediği habere göre, 2024 itibarıyla 36 Avrupa ülkesi (AB üyeleri, aday ülkeler ve EFTA ülkeleri) arasında alkollü içeceklerin en pahalı olduğu ülke İzlanda.

İçki fiyatlarını karşılaştırmak için kullanılan fiyat düzeyi endeksi, Avrupa genelinde aynı alkollü içecek sepetinin ülkeden ülkeye ne kadara satıldığını ortaya koyuyor. AB ortalaması 100 olarak kabul ediliyor; bu da AB genelinde ortalama 100 euroya satılan bir içki sepetinin, diğer ülkelerde kaça satıldığını gösteriyor.

Endeksin 100’ün üzerinde olması, ülkenin AB ortalamasına göre daha pahalı; 100’ün altında olması ise daha ucuz olduğunu ifade ediyor.

AB ortalamasında 100 euroya satılan bir içki sepeti, İzlanda’da 285 euroya mal oluyor. Bu da AB ortalamasının yüzde 185 üzerinde bir fiyat anlamına geliyor.

İzlanda, Norveç ve Finlandiya'nın ardından en pahalı fiyatlar Türkiye'de.

İzlanda’nın ardından Norveç (226 euro), Finlandiya (210 euro) ve Türkiye (203 euro) geliyor.

Bu ülkelerde içki fiyatları AB ortalamasının iki katından fazla. İrlanda’da ise aynı sepetin fiyatı 198 euro ile bu seviyeye oldukça yakın.

En pahalı üç ülkenin tamamı Kuzey Avrupa’da yer alıyor. Diğer İskandinav ülkeleri de AB ortalamasının üzerinde: İsveç’te endeks 146, Danimarka’da ise 125.

EN UCUZ İÇKİ İTALYA, ALMANYA VE AVUSTURYA'DA

Alkollü içeceklerin en ucuz olduğu ülkeler ise İtalya, Almanya ve Avusturya. AB’de 100 euroya satılan alkol sepeti, İtalya’da yalnızca 84 euroya alınıyor. Bu, fiyatların AB ortalamasının yüzde 16 altında olduğu anlamına geliyor.

Aynı sepet Almanya’da 87 euro, Avusturya’da ise 90 euro. İspanya’da fiyat 91 euro. Bu tablo, AB’nin “dört büyük” ekonomisinde içki fiyatlarının genel olarak ortalamanın altında olduğunu gösteriyor. Fransa ise 102 euro ile ortalamanın sadece yüzde 2 üzerinde yer alıyor.

FİYAT FARKININ SEBEBİ VERGİLER

Hamburg Üniversitesi’nden Dr. Jakob Manthey de alkol fiyatlarındaki farkların temel nedeninin belirli içki türlerine uygulanan özel tüketim vergileri olduğunu vurguladı

Örneğin 2020’de, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde bira perakende fiyatı içinde vergi payının en yüksek olduğu ülkeler Finlandiya, Türkiye, Norveç, Estonya ve İzlanda oldu. Bu ülkelerde vergi payı yüzde 28 ile yüzde 39 arasında değişti. Sert içkilerde ise vergi oranı yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor. Düşük vergili ülkelerde ise bu oran yüzde 10’un altında kalıyor.

Manthey, “Bu veriler, perakende fiyatın büyük ölçüde özel tüketim vergileriyle belirlendiğini gösteriyor” dedi.

Vergi artışlarının yalnızca tüketimi azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda kamu gelirlerini de artırdığını vurguladı.