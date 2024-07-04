Avrupa’da karar anı

İngiltere’de bugün düzenlenecek genel seçimde İşçi Partisi’nin, Muhafazakarların 14 yıllık iktidarına son vermesi bekleniyor. Fransa’da ise aşırı sağın önüne geçmek için merkez ve sol ittifak adayları yarıştan çekildi.

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Dünya çapında 50’den fazla ülkede milyarlarca insanın sandığa gideceği 2024’te Avrupa, bu hafta iki kritik seçime sahne olacak.

İngiltere'de bugün yapılacak genel seçimler öncesi anketler 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarının sonuna işaret ederken, İşçi Partisi'nin yüzde 37'nin altına düşmediğini ve açık ara zafere koştuğunu gösteriyor. Yaklaşık 50 milyon seçmen, yarın ülkeyi 5 yıllığına yönetecek hükümeti ve parlamentonun 650 üyeli alt kanadı Avam Kamarası’nın üyelerini seçmek için sandık başına gidecek.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer seçilmesi halinde ülkede değişim yaşanacağını, İngiltere’nin gerileyen kamu hizmetleri ve düşen yaşam standartlarının iyileştirileceği vaadinde bulunuyor. Öte yandan Gazze Savaşı’nda İsrail’in yanında yer alan bir tutumdaki partinin Ukrayna Savaşı’nda Kiev’e desteğini sürdürme ve göçmenleri “güvenli” ülkelere yollama vaatleri, eleştirilere yol açıyor.

Muhafazakar Parti ise dünyanın daha güvensiz hale geldiğini belirterek, İngiltere için “güvenlik” vadediyor. Ancak son yıllarda birçok başbakan ve lider değiştiren partinin ülkenin bir numaralı sorunu olan geçim sıkıntısını çözememesi, partiye olan güveni sarstı.

ADAYLAR ÇEKİLDİ

Fransa'da ise 30 Haziran’daki erken genel seçimlerin ilk turunda aşırı sağcılar sandıktan güçlenerek çıkarken, meclis çoğunluğu için kritik önemdeki ikinci turda diğer partiler işbirliği yaparak gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor.

İlk turda seçim bölgelerinde belirlenen 76 milletvekilinden 39'u aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik’e (RN), 32'si sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi’ne (NFP), 2'si Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakına ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilere ait oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sol ittifak liderleri seçime günler kala “aşırı sağa tek bir oy gitmemeli” çağrısı yapmıştı. Bu doğrultuda “gizli ittifak” kurulduğu belirtilirken 7 Temmuz’da düzenlenecek ikinci tur seçimi öncesi Macron’un Ensemble ittifakından 79, NFP’den ise 128 milletvekili adayı, Le Pen’in 577 koltuklu mecliste çoğunluğu elde etmesini engellemek için çekilme kararı aldı.