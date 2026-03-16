Avrupa’da liderler koltuğunu korudu: Arsenal, Barcelona, Inter, Bayern ve PSG zirvede

Avrupa’nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’da hafta sonu oynanan maçların ardından puan tablolarında zirve değişmedi.

Premier Lig’de lider Arsenal, sahasında Everton’ı Viktor Gyökeres ve Max Dowman’ın son dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Arsenal’ın 16 yaşındaki oyuncusu Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 1-1 berabere kalırken, Manchester United sahasında Aston Villa’yı 3-1 yendi. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool ise Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

Newcastle United, Chelsea’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu’nun 90 dakika oynadığı maçta Brighton, Sunderland’i 1-0 yenerken Enes Ünal’ın son bölümde oyuna girdiği karşılaşmada Bournemouth, Burnley ile golsüz berabere kaldı. 30 hafta sonunda Arsenal 70 puanla liderliğini sürdürürken Manchester City 61, Manchester United 54, Aston Villa 51, Liverpool 49 ve Chelsea 48 puana ulaştı.

BARCELONA ÇOK FARKLI

La Liga’da Barcelona, sahasında Sevilla’yı 5-2 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Katalan ekibinde Raphinha hat-trick yaparken Dani Olmo ve Joao Cancelo da skora katkı verdi.

Real Madrid, Elche’yi 4-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Arda Güler’in uzaktan attığı golle dikkat çekti. Atletico Madrid, Getafe’yi 1-0 yenerken Villarreal ise Alaves ile 1-1 berabere kaldı. 28. haftada Barcelona 70 puanla liderliğini sürdürürken Real Madrid 66, Atletico Madrid 57 ve Villarreal 55 puanla sıralandı.

Serie A’da lider Inter, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Milan ise Lazio’ya 1-0 yenilerek zirveye yaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Napoli, Lecce’yi 2-1 mağlup ederken Juventus, Udinese deplasmanından 1-0’lık galibiyetle döndü. Kenan Yıldız bu maçta asist yaptı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Roma’yı 2-1 yenerek dikkat çekti.

EMİRHAN AĞLARI HAVALANDIRDI

Zeki Çelik 70 dakika sahada kalırken Semih Kılıçsoy Cagliari’nin Pisa’ya 3-1 yenildiği maçta 64 dakika oynadı. Emirhan İlkhan ise Torino’nun Parma’yı 4-1 yendiği karşılaşmada gol attı. Inter 68 puanla liderliğini sürdürürken Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53 ve Roma 51 puan topladı.

Bundesliga’da Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalarak 5 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Bayern Münih karşılaşmayı iki kırmızı kart nedeniyle 9 kişi tamamladı.

BAYERN MÜNİH FARKI AÇIYOR

Borussia Dortmund sahasında Augsburg’u 2-0 mağlup etti. Ozan Kabak’ın 90 dakika oynadığı maçta Hoffenheim, Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken Cenk Özkacar da Köln’ün Hamburg ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Bayern Münih 67 puanla liderliğini korurken Borussia Dortmund 58, Hoffenheim ve Stuttgart ise 50’şer puan topladı.

Ligue 1’de lider PSG, Şampiyonlar Ligi programı nedeniyle haftayı maç yapmadan geçti. Lens, Lorient deplasmanında 2-1 yenilerek zirveye yükselme fırsatını kaçırdı.

Marsilya, Auxerre’i 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Lyon, Le Havre ile 0-0 berabere kalırken Lille, Rennes’i 2-1 yendi. Berke Özer karşılaşmada Lille’in kalesini korudu. 26 hafta sonunda PSG 57 puanla liderliğini sürdürürken Lens 56, Marsilya 49, Lyon 47 ve Lille 44 puan elde etti.