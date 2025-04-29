Avrupa’da PSG'den sonra 'Kırmızılar' da ipi göğüsledi

Spor Servisi

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım Liverpool oldu. Tottenham'ı 5-1'lik skorla geçen Liverpool, Premier Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa'da (Ligue 1) önceki haftalarda şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından Liverpool, İngiltere Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.

Sezon sonu yaklaşırken Almanya (Bundesliga), İspanya (LaLiga) ve İtalya'da (Serie A) ise şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürüyor. Bundesliga'da 75 puana yükselen Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Seri A'da ise 74 puana ulaşan Napoli, Inter'in 3 puan önünde liderliğe yerleşti. Atalanta 65 ve Juventus 62 puanla iki takımı izledi. Barcelona'nın 76 puanla zirvede yer aldığı La Liga'da ise Real Madrid 72 ve Atletico Madrid 66 puan topladı.