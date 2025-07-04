Avrupa’da tehlikeli sıcaklar artıyor

(ANKARA)- Artan sıcak hava dalgası, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Birçok yerde orman yangınıyla mücadele edilirken, sık sık yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için uyarı yapılıyor. Meteoroloji uzmanları, kıtanın batı kısmını ele geçiren sıcakların doğuya doğru hareket etmeye başladığı uyarısında bulundu.

Sıcak havanın sıkışarak uzun süre aynı bölgede kalmasına sebep olan “ısı kubbesi” Avrupa’yı alarma geçirdi. Kıtanın birçok kentinde rekor sıcaklıklar elde edilirken, yer yer orman yangınları ortaya çıkmaya başladı.

Aşırı sıcaklar, uyarıları beraberinde getirdi

Aşırı sıcaklar, halk sağlığı ve şehir yaşamı üzerinde doğrudan etkiler yaratıyor. Artan sıcaklıklar özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi risk oluştururken; devletler, turistik yerlere erişim, okulların kapatılması ve toplu taşıma saatlerini düzenleme konularını gündeme getirmeye başladı.

Avrupa’yı saran sıcaklıklar orman yangınlarının da hızla yayılmasına zemin hazırladı. Yunanistan’ın Girit adasında Atina çevresi başta olmak üzere birçok bölgeye yayıldı. Binlerce kişi bu bölgelerden tahliye edildi.

Türkiye'de sıcaklıklarla mücadelede

Türkiye’ye ulaşan sıcak hava dalgaları, etkilerini özellikle Ege Bölgesi’nde gösterdi. İzmir ve çevresinde başlayan yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ederken birçok insanın tahliye edilmesine sebep oldu.

Bilim insanları, “aşırı sıcak hava dalgalarının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geldiğini” ve “eskiden olağanüstü kabul edilen bu olayların artık yeni normal olduğunu” aktarıyor.