Avrupa’da Ukrayna telaşı

Dış Haberler

ABD’nin dış politikasındaki eksen değişikliğiyle Batı’nın Ukrayna’da orta yol bulma çabaları sürerken Kiev’in Avrupalı müttefikleri inisiyatif alma arayışında. Batı sistemindeki makas açılırken diplomatik temasların hız kazandığı Ukrayna’da konuşan Alman Bakan “Bize güvenmeye devam edin” mesajı verdi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Ukrayna hükümetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Kiev’e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Kiev’de açıklamalarda bulunan Klingbeil, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yakın koordinasyon içinde olduklarını belirterek “Almanya’nın Ukrayna’yı olası bir barış sürecinde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

‘ALMANYA’YA GÜVENEBİLİR’

Bunun “sadece Ukrayna’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın da güvenliğiyle ilgili” olduğunu belirten Klingbeil, “Ukrayna görüşmelere katılmalı ve kalıcı barışı sağlayacak güvenilir güvenlik garantilerine ihtiyaç var” diye konuştu.

Kremlin’e de mesaj gönderen Klingbeil, “Putin Almanya’nın Ukrayna’ya desteğinin zayıflayacağını düşünmesin. Aksine Ukrayna’nın dünyada ikinci, Avrupa’da ise en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Ukrayna Almanya’ya güvenmeye devam edebilir” dedi.

Klingbeil’in ziyareti, geçen hafta Washington’da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerin katıldığı zirvenin ardından geldi. Beyaz Saray’da ele alınan savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri, zirve sonrası “Gönüllüler Koalisyonu’nun” başlıca gündemi haline gelmişti.

ASKER GÖNDERME GÜNDEMDE

Trump yönetimi, güvenlik garantilerinde Avrupa’nın “aslan payını” üstlenmesi gerektiğini dile getirirken bu kapsamda Ukrayna’ya NATO dâhil barış gücü gönderilmesi olasılığı gündeme gelmişti. Gönüllüler Koalisyonu’ndaki bir ülkelerin bir kısmı Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olduğunu açıklarken bir kısmı bu fikre karşı çıkmıştı.

Ukrayna’ya asker gönderilmesine karşı çıkan ülkelerden Polonya’da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkede çalışmayan Ukrayna vatandaşlarına sosyal yardım ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini öngören yasayı veto etti. Nawrocki, bu haklardan yalnızca yasal olarak çalışan ve vergi ödeyenlerin yararlanması gerektiğini belirterek “3,5 yılda koşulların değiştiğini ve yasal düzenlemenin revize edilmesi gerektiğini” söyledi. Polonya, savaşın başlamasından bu yana milyonlarca Ukraynalı sığınmacıyı kabul etmişti.

BERLİN’DE ÇATLAK

Öte yandan Almanya Başbakanı Merz’in Ukrayna’ya asker göndermeye sıcak bakması, Almanya siyasetini de ikiye bölmüştü. Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) lideri Merz’e koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) “aceleci davranmaması” uyarıları gelmişti. CDU’lu Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da temkinli bir yaklaşımla asker gönderilmesinin Alman ordusunu “aşırı zorlayabileceğini” belirtmişti. Wadephul, dün Hırvatistan’a yaptığı ziyarette ise Ukrayna’nın bir “dönüm noktasında” olduğunu belirterek “Kendisini savunmada desteğimize ihtiyacı var” dedi. Trump, Zelenski ve Putin arasında üçlü görüşme ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Wadephul, “Putin zaman kazanabileceğini düşünüyorsa da yanlış hesaplıyor zira Ukrayna’ya desteğimiz azalmayacak” diye konuştu.

KİEV’DEN SAVAŞMA SÖZÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna’nın 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmesinin yıldönümümde düzenlenen törende “Ukrayna için savaşma” sözü verdi. Pazar günü Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda yapılan törende halka seslenen Zelenski, “Güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü bir Ukrayna inşa edeceğiz” dedi.

“Bu savaşın her geçen yılında Rusya üzerindeki baskı ve gerçek kayıplar artıyor” diyen Zelenski, “barışın yaklaştığını” vurguladı.

KANADA’DAN ASKERİ DESTEK

34. Bağımsızlık Günü törenlerine ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Kanada Başbakanı Mark Carney de katıldı. Carney, törende yaptığı konuşmada “Ukrayna bir kez daha demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ön cephesinde yer alıyor. Kritik bir dönemdeyiz ve Kanada bu çağrıya yanıt veriyor” ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı ayrıca ülkesinin Ukrayna’ya sağlayacağı 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarındaki yeni askerî yardım paketini duyurdu.

AVRUPA BARIŞ İSTEMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD’li televziyon kanalı NBC News’a verdiği röportajda barışa varılması için Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) üye ülkelerin yer alması gerektiğini söyledi. NATO’nun güvenlik garantilerinde rol oynamaması gerektiğini tekrarlayan Lavrov, “Avrupalı temsilcilerin Washington’a gerçekleştirdikleri ziyaret ve sonrasındaki eylemleri ile tavırları, onların barış istemediğini gösteriyor” diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenski’nin olası görüşmesine “çok iyi hazırlanılması” gerektiğini belirten Lavrov, “Putin, zirve için gündem hazır olduğunda Zelenski ile görüşmeye hazır, ancak şu an böyle bir gündem yok” ifadelerini kullandı.