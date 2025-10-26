Avrupa’da yaz saati uygulaması sona eriyor,: Türkiye ile saat farkı değişiyor



Türkiye, sabit GMT artı 3 saat diliminde bulunuyor ve yaz-kış saati uygulaması yapmıyor. Avrupa’da saatler geri alındığında Türkiye ile Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Orta Avrupa ülkeleri arasındaki fark 2 saate düşecek. İngiltere ve Portekiz gibi Batı Avrupa ülkeleriyle fark ise 3 saate çıkacak.



Uzmanlar, geçiş döneminde seyahat edenler ve iş toplantısı yapanların saat farkına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, özellikle uluslararası uçuş ve finans işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için saat kontrolünün önemli olduğu belirtiyor.





Avrupa’da yaz saati uygulaması her yıl mart ayının son pazar günü başlatılıyor, ekim ayının son pazar günü sona eriyor. Bu yıl kış saati uygulamasına, gece saat 04.00'te bir saat geri alınarak geçilecek. 2026 yılında yaz saati uygulaması 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece saat 02.00’de başlayacak.



Türkiye, uzun yıllar Avrupa’nın yaz saati uygulamasına katılmıştı. Ancak hükümet, saat farkıyla sağlanan tasarrufun beklenen düzeyde olmadığı iddiasıyla uygulamadan vazgeçti. Bu karar, “gün ışığından daha fazla yararlanma” ve “günlük yaşamı kolaylaştırma” gerekçelerine dayandırıldı.