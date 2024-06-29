Avrupa’da yönetim çatlağı

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Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Birlik’e gelecek 5 yıl boyunca yön verecek üst düzey yöneticileri belirledi. Liderler, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa’yı seçti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’ne Estonya Başbakanı Kaja Kallas önerilirken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ikinci dönemde de görevine devam etmesi kararı alındı. İtalya Başbakanı Meloni ise yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı. Aşırı sağın AP’deki güçlenişine işaret eden Meloni, “liderlerin belirlenmesinde son AP seçiminde sağın çıkışının göz ardı edildiğini” savunarak mevcut yapıyı “oligarşi” olarak nitelendirdi.