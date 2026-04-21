Avrupa’da zehirli mama skandalı: Üç ülke şüpheliyi arıyor

Avrupa’da bebek mamalarına fare zehri karıştırıldığı iddiası paniğe yol açtı.

Avusturya’da süpermarketlerde satılan HiPP marka bazı bebek mamalarında fare zehri tespit edildiği açıklanırken, olayın Çekya ve Slovakya’ya da sıçradığı bildirildi.

Burgenland Eyalet Polisi, Almanya’da yürütülen soruşturma kapsamında Avusturya’daki yetkililerin bilgilendirildiğini ve şüpheli ürünlerin ülkede dolaşımda olabileceğini duyurdu. Açıklamada, “Piyasaya sürülmüş olabilecek bebek maması ve ek gıdalarının zehirli olabileceği konusunda halkı acilen uyarıyoruz” denildi.

DW Türkçe'nin haberine göre; ihbar üzerine Schützen Gebirge kasabasında “havuç ve patates” içerikli bir bebek maması kavanozuna el konulduğu, ürünün tüketilmediği ve manipüle edilmiş olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Aynı şekilde işaretlenmiş ürünlere Çekya ve Slovakya’da da polis tarafından el konulduğu, yapılan analizlerde fare zehri bulunduğu belirtildi.

TÜM ÜRÜNLER RAFLARDAN ÇEKİLDİ

Gelişmelerin ardından Avusturya’da faaliyet gösteren SPAR süpermarket zinciri, önlem amacıyla HiPP markasına ait tüm bebek maması kavanozlarını satıştan çekti. Şirket, müşterilerin fiş ibraz etmeksizin ürünleri iade edebileceğini duyurdu.

HiPP sözcüsü Clemens Preysing, zehirli kavanozların yalnızca Avusturya ile sınırlı olmadığını, Çekya ve Slovakya’da da tespit edildiğini belirterek bu ülkelerde de ürünlerin toplatıldığını açıkladı.

“ÜRETİM SÜRECİYLE İLGİSİ YOK”

Şirket yetkilileri, olayın üretim aşamasıyla ilgili olmadığını vurgulayarak mamalara sonradan dış müdahale yapılmış olabileceğini ifade etti. Avusturya makamları ise olayın bir şantaj girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Avusturya, Çekya ve Slovakya polisi, bebek mamalarına fare zehri karıştırdığı düşünülen bir şüphelinin peşine düştü. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

EBEVEYNLERE KRİTİK UYARI

Yetkililer, ebeveynlerin satın aldıkları ürünleri dikkatle kontrol etmelerini istedi. Kavanozun tabanında kırmızı daireli beyaz etiket bulunması, kapağın hasarlı ya da daha önce açılmış olması ve ilk açılışta duyulması gereken güvenlik sesinin gelmemesi risk işareti olarak sıralandı.

Ayrıca bozulmuş ya da alışılmadık koku yayan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sağlık otoriteleri ise bebeklerde diş eti ve burun kanaması, açıklanamayan morluklar ya da dışkıda kan görülmesi halinde derhal hastaneye başvurulması çağrısı yaptı. Belirtilerin zehrin alınmasından 2 ila 5 gün sonra ortaya çıkabileceği belirtildi.