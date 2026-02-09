Avrupa’da zirve değişmedi: Dev liglerde liderler kazandı
Avrupa’nın 5 büyük liginde hafta sonu oynanan maçların ardından Arsenal, Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG zirvedeki yerlerini korudu.
Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından zirvede yer alan takımlar konumlarını korudu.
Premier Lig’de lider Arsenal, La Liga’da Barcelona, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih, Ligue 1’de ise Paris Saint-Germain haftayı lider tamamladı.
KRİTİK GALİBİYETLER
Premier Lig’de haftanın öne çıkan maçında Manchester City, deplasmanda Liverpool’u 2-1 mağlup etti. City’ye galibiyeti getiren goller Bernardo Silva ve Erling Haaland’dan (penaltı) geldi. Ev sahibinde Dominik Szoboszlai, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Çıkışını sürdüren Manchester United, sahasında Tottenham Hotspur’u 2-0 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Lider Arsenal ise Sunderland’i 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Arsenal
|25
|17
|5
|3
|56
|2
|Manchester C.
|25
|15
|5
|5
|50
|3
|Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|47
|4
|Manchester U.
|25
|12
|8
|5
|44
|5
|Chelsea
|25
|12
|7
|6
|43
|6
|Liverpool
|25
|11
|6
|8
|39
|7
|Brentford
|25
|12
|3
|10
|39
|8
|Everton
|25
|10
|7
|8
|37
|9
|Sunderland
|25
|9
|9
|7
|36
|10
|Fulham
|25
|10
|4
|11
|34
|11
|Bournemouth
|25
|8
|10
|7
|34
|12
|Newcastle U.
|25
|9
|6
|10
|33
|13
|Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|32
|14
|Brighton
|25
|7
|10
|8
|31
|15
|Tottenham
|25
|7
|8
|10
|29
|16
|Leeds United
|25
|7
|8
|10
|29
|17
|N. Forest
|25
|7
|5
|13
|26
|18
|West Ham
|25
|6
|5
|14
|23
|19
|Burnley
|25
|3
|6
|16
|15
|20
|Wolverhampton
|25
|1
|5
|19
|8
BARCELONA RAHAT KAZANDI
La Liga’da Barcelona, sahasında Mallorca’yı 3-0 geçerken en yakın takipçisi Real Madrid, Valencia deplasmanından 2-0’lık galibiyetle döndü. Karşılaşmada Arda Güler 82 dakika sahada kaldı. Atletico Madrid ise sahasında Real Betis’e mağlup oldu.
|Sıra
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|P
|1
|Barcelona
|23
|19
|1
|3
|58
|2
|R. Madrid
|23
|18
|3
|2
|57
|3
|A. Madrid
|23
|13
|6
|4
|45
|4
|Villarreal
|21
|13
|3
|5
|42
|5
|R. Betis
|23
|10
|8
|5
|38
|6
|Espanyol
|22
|10
|4
|8
|34
|7
|C. Vigo
|23
|8
|9
|6
|33
|8
|R.Sociedad
|23
|8
|7
|8
|31
|9
|Osasuna
|23
|8
|5
|10
|29
|10
|Athletic
|23
|8
|4
|11
|28
|11
|Getafe
|23
|7
|5
|11
|26
|12
|Girona
|23
|6
|8
|9
|26
|13
|Sevilla
|23
|7
|4
|12
|25
|14
|Alavés
|23
|7
|4
|12
|25
|15
|Elche
|23
|5
|9
|9
|24
|16
|Mallorca
|23
|6
|6
|11
|24
|17
|Valencia
|23
|5
|8
|10
|23
|18
|Vallecano
|22
|5
|7
|10
|22
|19
|Levante
|22
|4
|6
|12
|18
|20
|Oviedo
|22
|3
|7
|12
|16
INTER DURDURULAMIYOR
Serie A lideri Inter, Sassuolo deplasmanında 5-0’lık net bir galibiyet alarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Milan ve Napoli haftayı galibiyetle kapatırken, Juventus Lazio deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Kenan Yıldız ve Emirhan İlkhan da haftayı forma giyerek tamamladı.
|Sıra
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|P
|1
|Inter
|24
|19
|1
|4
|58
|2
|Milan
|23
|14
|8
|1
|50
|3
|Napoli
|24
|15
|4
|5
|49
|4
|Juventus
|24
|13
|7
|4
|46
|5
|Roma
|23
|14
|1
|8
|43
|6
|Como
|23
|11
|8
|4
|41
|7
|Atalanta
|23
|9
|9
|5
|36
|8
|Lazio
|24
|8
|9
|7
|33
|9
|Udinese
|24
|9
|5
|10
|32
|10
|Bologna
|24
|8
|6
|10
|30
|11
|Sassuolo
|24
|8
|5
|11
|29
|12
|Cagliari
|23
|7
|7
|9
|28
|13
|Torino
|24
|7
|6
|11
|27
|14
|Parma
|24
|6
|8
|10
|26
|15
|Genoa
|24
|5
|8
|11
|23
|16
|Cremonese
|23
|5
|8
|10
|23
|17
|Lecce
|24
|5
|6
|13
|21
|18
|Fiorentina
|24
|3
|9
|12
|18
|19
|Pisa
|24
|1
|12
|11
|15
|20
|Verona
|24
|2
|9
|13
|15
BAYERN MÜNİH’TEN FARKLI GALİBİYET
Bundesliga’da Bayern Münih, Hoffenheim’ı 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Luis Diaz’ın hat-trick yaptığı maçta Harry Kane de gol sevinci yaşadı. Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.
|Sıra
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|P
|1
|Bayern Münih
|21
|17
|3
|1
|54
|2
|B. Dortmund
|21
|14
|6
|1
|48
|3
|Hoffenheim
|21
|13
|3
|5
|42
|4
|RB Leipzig
|21
|12
|3
|6
|39
|5
|Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|39
|6
|Leverkusen
|20
|11
|3
|6
|36
|7
|Freiburg
|21
|8
|6
|7
|30
|8
|E. Frankfurt
|21
|7
|7
|7
|28
|9
|Union Berlin
|21
|6
|7
|8
|25
|10
|Köln
|21
|6
|5
|10
|23
|11
|Hamburg
|20
|5
|7
|8
|22
|12
|Mönchengladbach
|21
|5
|7
|9
|22
|13
|Augsburg
|21
|6
|4
|11
|22
|14
|Mainz 05
|21
|5
|6
|10
|21
|15
|Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|19
|16
|Werder Bremen
|21
|4
|7
|10
|19
|17
|St. Pauli
|21
|4
|5
|12
|17
|18
|Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|13
PSG’DEN MARSİLYA’YA GOL YAĞMURU
Ligue 1’de PSG, sahasında Olimpik Marsilya’yı 5-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ousmane Dembele iki golle öne çıkarken, PSG zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
|Sıra
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|P
|1
|PSG
|21
|16
|3
|2
|51
|2
|Lens
|21
|16
|1
|4
|49
|3
|Lyon
|21
|13
|3
|5
|42
|4
|Marsilya
|21
|12
|3
|6
|39
|5
|Lille
|21
|10
|3
|8
|33
|6
|Rennes
|21
|8
|7
|6
|31
|7
|Strasbourg
|21
|9
|3
|9
|30
|8
|Toulouse
|21
|8
|6
|7
|30
|9
|Angers
|21
|8
|5
|8
|29
|10
|Monaco
|21
|8
|4
|9
|28
|11
|Lorient
|21
|7
|7
|7
|28
|12
|Brest
|21
|7
|5
|9
|26
|13
|Le Havre
|21
|5
|8
|8
|23
|14
|Nice
|21
|6
|5
|10
|23
|15
|Paris FC
|21
|5
|7
|9
|22
|16
|Auxerre
|21
|3
|5
|13
|14
|17
|Nantes
|21
|3
|5
|13
|14
|18
|Metz
|21
|3
|4
|14
|13