Avrupa’da zirve değişmedi: Dev liglerde liderler kazandı

Avrupa’nın 5 büyük liginde hafta sonu oynanan maçların ardından Arsenal, Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG zirvedeki yerlerini korudu.

Spor
  • 09.02.2026 11:09
  • Giriş: 09.02.2026 11:09
  • Güncelleme: 09.02.2026 11:28
Kaynak: Spor Servisi
Depo Photos

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından zirvede yer alan takımlar konumlarını korudu.

Premier Lig’de lider Arsenal, La Liga’da Barcelona, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih, Ligue 1’de ise Paris Saint-Germain haftayı lider tamamladı.

KRİTİK GALİBİYETLER

Premier Lig’de haftanın öne çıkan maçında Manchester City, deplasmanda Liverpool’u 2-1 mağlup etti. City’ye galibiyeti getiren goller Bernardo Silva ve Erling Haaland’dan (penaltı) geldi. Ev sahibinde Dominik Szoboszlai, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Çıkışını sürdüren Manchester United, sahasında Tottenham Hotspur’u 2-0 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Lider Arsenal ise Sunderland’i 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

SıraTakımOGBMP
1Arsenal25175356
2Manchester C.25155550
3Aston Villa25145647
4Manchester U.25128544
5Chelsea25127643
6Liverpool25116839
7Brentford251231039
8Everton25107837
9Sunderland2599736
10Fulham251041134
11Bournemouth25810734
12Newcastle U.25961033
13Crystal Palace2588932
14Brighton25710831
15Tottenham25781029
16Leeds United25781029
17N. Forest25751326
18West Ham25651423
19Burnley25361615
20Wolverhampton2515198

BARCELONA RAHAT KAZANDI

La Liga’da Barcelona, sahasında Mallorca’yı 3-0 geçerken en yakın takipçisi Real Madrid, Valencia deplasmanından 2-0’lık galibiyetle döndü. Karşılaşmada Arda Güler 82 dakika sahada kaldı. Atletico Madrid ise sahasında Real Betis’e mağlup oldu.

SıraTakımOMGBMP
1Barcelona23191358
2R. Madrid23183257
3A. Madrid23136445
4Villarreal21133542
5R. Betis23108538
6Espanyol22104834
7C. Vigo2389633
8R.Sociedad2387831
9Osasuna23851029
10Athletic23841128
11Getafe23751126
12Girona2368926
13Sevilla23741225
14Alavés23741225
15Elche2359924
16Mallorca23661124
17Valencia23581023
18Vallecano22571022
19Levante22461218
20Oviedo22371216

INTER DURDURULAMIYOR

Serie A lideri Inter, Sassuolo deplasmanında 5-0’lık net bir galibiyet alarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Milan ve Napoli haftayı galibiyetle kapatırken, Juventus Lazio deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Kenan Yıldız ve Emirhan İlkhan da haftayı forma giyerek tamamladı.

SıraTakımOMGBMP
1Inter24191458
2Milan23148150
3Napoli24154549
4Juventus24137446
5Roma23141843
6Como23118441
7Atalanta2399536
8Lazio2489733
9Udinese24951032
10Bologna24861030
11Sassuolo24851129
12Cagliari2377928
13Torino24761127
14Parma24681026
15Genoa24581123
16Cremonese23581023
17Lecce24561321
18Fiorentina24391218
19Pisa241121115
20Verona24291315

BAYERN MÜNİH’TEN FARKLI GALİBİYET

Bundesliga’da Bayern Münih, Hoffenheim’ı 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Luis Diaz’ın hat-trick yaptığı maçta Harry Kane de gol sevinci yaşadı. Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.

SıraTakımOMGBMP
1Bayern Münih21173154
2B. Dortmund21146148
3Hoffenheim21133542
4RB Leipzig21123639
5Stuttgart21123639
6Leverkusen20113636
7Freiburg2186730
8E. Frankfurt2177728
9Union Berlin2167825
10Köln21651023
11Hamburg2057822
12Mönchengladbach2157922
13Augsburg21641122
14Mainz 0521561021
15Wolfsburg21541219
16Werder Bremen21471019
17St. Pauli21451217
18Heidenheim21341413

PSG’DEN MARSİLYA’YA GOL YAĞMURU

Ligue 1’de PSG, sahasında Olimpik Marsilya’yı 5-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ousmane Dembele iki golle öne çıkarken, PSG zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

SıraTakımOMGBMP
1PSG21163251
2Lens21161449
3Lyon21133542
4Marsilya21123639
5Lille21103833
6Rennes2187631
7Strasbourg2193930
8Toulouse2186730
9Angers2185829
10Monaco2184928
11Lorient2177728
12Brest2175926
13Le Havre2158823
14Nice21651023
15Paris FC2157922
16Auxerre21351314
17Nantes21351314
18Metz21341413
