Avrupa’da zirve değişmedi: Dev liglerde liderler kazandı

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından zirvede yer alan takımlar konumlarını korudu.

Premier Lig’de lider Arsenal, La Liga’da Barcelona, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih, Ligue 1’de ise Paris Saint-Germain haftayı lider tamamladı.

KRİTİK GALİBİYETLER

Premier Lig’de haftanın öne çıkan maçında Manchester City, deplasmanda Liverpool’u 2-1 mağlup etti. City’ye galibiyeti getiren goller Bernardo Silva ve Erling Haaland’dan (penaltı) geldi. Ev sahibinde Dominik Szoboszlai, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Çıkışını sürdüren Manchester United, sahasında Tottenham Hotspur’u 2-0 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Lider Arsenal ise Sunderland’i 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Sıra Takım O G B M P 1 Arsenal 25 17 5 3 56 2 Manchester C. 25 15 5 5 50 3 Aston Villa 25 14 5 6 47 4 Manchester U. 25 12 8 5 44 5 Chelsea 25 12 7 6 43 6 Liverpool 25 11 6 8 39 7 Brentford 25 12 3 10 39 8 Everton 25 10 7 8 37 9 Sunderland 25 9 9 7 36 10 Fulham 25 10 4 11 34 11 Bournemouth 25 8 10 7 34 12 Newcastle U. 25 9 6 10 33 13 Crystal Palace 25 8 8 9 32 14 Brighton 25 7 10 8 31 15 Tottenham 25 7 8 10 29 16 Leeds United 25 7 8 10 29 17 N. Forest 25 7 5 13 26 18 West Ham 25 6 5 14 23 19 Burnley 25 3 6 16 15 20 Wolverhampton 25 1 5 19 8

BARCELONA RAHAT KAZANDI

La Liga’da Barcelona, sahasında Mallorca’yı 3-0 geçerken en yakın takipçisi Real Madrid, Valencia deplasmanından 2-0’lık galibiyetle döndü. Karşılaşmada Arda Güler 82 dakika sahada kaldı. Atletico Madrid ise sahasında Real Betis’e mağlup oldu.

Sıra Takım OM G B M P 1 Barcelona 23 19 1 3 58 2 R. Madrid 23 18 3 2 57 3 A. Madrid 23 13 6 4 45 4 Villarreal 21 13 3 5 42 5 R. Betis 23 10 8 5 38 6 Espanyol 22 10 4 8 34 7 C. Vigo 23 8 9 6 33 8 R.Sociedad 23 8 7 8 31 9 Osasuna 23 8 5 10 29 10 Athletic 23 8 4 11 28 11 Getafe 23 7 5 11 26 12 Girona 23 6 8 9 26 13 Sevilla 23 7 4 12 25 14 Alavés 23 7 4 12 25 15 Elche 23 5 9 9 24 16 Mallorca 23 6 6 11 24 17 Valencia 23 5 8 10 23 18 Vallecano 22 5 7 10 22 19 Levante 22 4 6 12 18 20 Oviedo 22 3 7 12 16

INTER DURDURULAMIYOR

Serie A lideri Inter, Sassuolo deplasmanında 5-0’lık net bir galibiyet alarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Milan ve Napoli haftayı galibiyetle kapatırken, Juventus Lazio deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Kenan Yıldız ve Emirhan İlkhan da haftayı forma giyerek tamamladı.

Sıra Takım OM G B M P 1 Inter 24 19 1 4 58 2 Milan 23 14 8 1 50 3 Napoli 24 15 4 5 49 4 Juventus 24 13 7 4 46 5 Roma 23 14 1 8 43 6 Como 23 11 8 4 41 7 Atalanta 23 9 9 5 36 8 Lazio 24 8 9 7 33 9 Udinese 24 9 5 10 32 10 Bologna 24 8 6 10 30 11 Sassuolo 24 8 5 11 29 12 Cagliari 23 7 7 9 28 13 Torino 24 7 6 11 27 14 Parma 24 6 8 10 26 15 Genoa 24 5 8 11 23 16 Cremonese 23 5 8 10 23 17 Lecce 24 5 6 13 21 18 Fiorentina 24 3 9 12 18 19 Pisa 24 1 12 11 15 20 Verona 24 2 9 13 15

BAYERN MÜNİH’TEN FARKLI GALİBİYET

Bundesliga’da Bayern Münih, Hoffenheim’ı 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Luis Diaz’ın hat-trick yaptığı maçta Harry Kane de gol sevinci yaşadı. Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.

Sıra Takım OM G B M P 1 Bayern Münih 21 17 3 1 54 2 B. Dortmund 21 14 6 1 48 3 Hoffenheim 21 13 3 5 42 4 RB Leipzig 21 12 3 6 39 5 Stuttgart 21 12 3 6 39 6 Leverkusen 20 11 3 6 36 7 Freiburg 21 8 6 7 30 8 E. Frankfurt 21 7 7 7 28 9 Union Berlin 21 6 7 8 25 10 Köln 21 6 5 10 23 11 Hamburg 20 5 7 8 22 12 Mönchengladbach 21 5 7 9 22 13 Augsburg 21 6 4 11 22 14 Mainz 05 21 5 6 10 21 15 Wolfsburg 21 5 4 12 19 16 Werder Bremen 21 4 7 10 19 17 St. Pauli 21 4 5 12 17 18 Heidenheim 21 3 4 14 13

PSG’DEN MARSİLYA’YA GOL YAĞMURU

Ligue 1’de PSG, sahasında Olimpik Marsilya’yı 5-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ousmane Dembele iki golle öne çıkarken, PSG zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.