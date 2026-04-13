Avrupa’da zirve yarışı kızıştı: Arsenal yara aldı, Barcelona farkı açtı

Avrupa’nın 5 büyük ligi olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’de hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından zirve yarışında önemli gelişmeler yaşandı.

ARSENAL YARA ALDI, CITY YAKLAŞTI

Arsenal, sahasında Bournemouth’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Ev sahibinin tek golünü Viktor Gyökeres kaydederken, konuk ekipte Eli Kroupi ve Alex Scott fileleri havalandırdı.

Takibini sürdüren Manchester City ise deplasmanda Chelsea’yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 6’ya indirdi. Öte yandan Tottenham Hotspur, Sunderland deplasmanında kaybederek düşme hattına geriledi.

BARCELONA SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

Barcelona, sahasında Espanyol’u 4-1 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ferran Torres (2), Lamine Yamal ve Marcus Rashford golleri getirdi.

Real Madrid ise Girona ile 1-1 berabere kaldı. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

INTER GERİ DÖNÜŞE İMZA ATTI

Inter Milan, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Como’yu 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Marcus Thuram ve Denzel Dumfries’in ikişer golü galibiyeti getirdi.

Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, Napoli Parma ile berabere kaldı, AC Milan ise sahasında mağlup oldu.

BAYERN’DEN TARİHİ REKOR

Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli’yi 5-0 mağlup ederek sezonun gol sayısını 105’e çıkardı ve Bundesliga tarihinin gol rekorunu kırdı.

Takipçisi Borussia Dortmund ise Bayer Leverkusen deplasmanında mağlup olarak yarışta yara aldı.

PSG ZİRVEDE, LILLE FARKLI KAZANDI

Paris Saint-Germain, iki maç eksiğine rağmen Ligue 1’de liderliğini sürdürdü. Lille ise deplasmanda Toulouse’u 4-0 mağlup etti. Kalede Berke Özer etkili bir performans sergiledi.