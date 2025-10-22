Avrupa’daki liderlerden ABD’ye Ukrayna mesajı

Avrupalı liderler, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da ateşkes çağrısına destek verdi. Açıklamada, müzakereler başlayana kadar Rusya üzerindeki baskının artırılması istendi. Ateşkese kadar Ukrayna’nın sahada güçlü tutulması gerektiğini vurgulayan liderler, açıklamasında, "Başkan Trump’ın, savaşın derhal durdurulması ve mevcut cephe hattının müzakerelerin başlangıç noktası olması gerektiği yönündeki tutumunu güçlü şekilde destekliyoruz" denildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra Norveç, Danimarka, Finlandiya ve Polonya tarafından imzalanan açıklamada, "Uluslararası sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesine bağlı kalınacağı" vurgulandı.

GÜÇLÜ KONUMDA OLMALI

Deutsche Welle’deki habere göre açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in oyalama taktiklerine başvurduğu, barış konusundaki ciddi tarafın Ukrayna olduğu ileri sürüldü. Liderler, "Bu nedenle, ateşkes öncesinde, sırasında ve sonrasında Ukrayna’nın mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği konusunda netiz" denilen açıklamada, "Putin hazır olana kadar Rusya’nın ekonomisi ve savunma sanayisi üzerindeki baskının artırılması" çağrısı yaptı.

Avrupalı liderlerin bu açıklaması Trump ve Zelenski’nin Beyaz Saray’daki görüşmesinden birkaç gün sonra geldi. O görüşmede Trump, Zelenski’ye toprak tavizi verme konusunda baskı uygularken Kiev’in talep ettiği Tomahawk füzelerini de vermemiş, Ukrayna’nın beklentilerini boşa çıkarmıştı.

Avrupalı liderlerin "Ukrayna’nın mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği" yönündeki çıkışı Trump’ın Zelenski üzerinde kurduğu baskıya bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

BRÜKSEL’DE ZİRVE

Avrupa liderleri yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de, ertesi gün ise Londra’da Ukrayna’ya destek planlarını bir kez daha ele alacaklar. Trump ise önümüzdeki haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de görüşmek istediğini söylemişti. Henüz bu zirvenin ne zaman yapılacağına dair belirlenmiş bir tarih bulunmuyor. Ukrayna lideri Zelenski de bu toplantıya katılmak istediğini açıkladı.