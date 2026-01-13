Avrupa’dan Grönland önerisi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Başkanı Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’a yönelik ele geçirme planları Transatlantik ittifaktaki çatlağı derinleştirirken “Rus ve Çin tehdidi” söylemini benimseyen Avrupa harekete geçiyor. ABD ve Danimarkalı yetkililerin bugün bir araya geleceği öne sürülürken Almanya, Arktik bölgesini korumak için NATO şemsiyesi altında “Arktik Muhafızı” misyonu kurulmasını önerdi.

KAFAYA KOYMUŞ

ABD başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere açıklama yapan Trump, Grönland konusunda anlaşmaya açık olduklarını ifade etse de “Öyle ya da böyle, Grönland’ı alacağız” dedi. Danimarka’nın kontrolü altındaki adayı ele geçirme isteğinin altında “Rusya ve Çin tehdidi” olduğunu tekrar eden Trump “Grönland’ı biz almazsak, Rusya ya da Çin alacak ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim” dedi. Gazetecilerin bu hamlenin NATO ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair sorusuna ise Trump omuz silkerek “NATO’yu etkiler ise etkiler. Ama biliyorsunuz, onlar bize bizim onlara ihtiyacımızdan çok daha fazla ihtiyaç duyuyorlar” dedi. “Bir dönüm noktasındayız” diyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Danimarka’nın “kader anında olduğu” uyarısı yaparak ABD’yi NATO’ya sırtını dönmekle suçladı.

ABD basını ise Washington yönetiminin Grönland konusunu görüşmek amacıyla Danimarkalı yetkililerle bugün bir araya geleceğini öne sürdü. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da “yeni güvenlik tehditlerine” dikkat çekerek “bu tehditlere doğru yanıtın NATO çerçevesinde verilmesi gerektiğini” söyledi.

‘ARKTİK MUHAFIZI’

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ittifakın 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğuna dikkat çekerek “Rusya ve Çin’in bölgedeki faaliyetlerini artırdığını” söyledi. Rutte, “Avrupalı müttefikleri ile Arktik bölgesinin güvenliği için atılacak adımları görüşüyoruz” dedi.

Grönland’da askeri seçeneklere başvurabileceği tehdidini savuran ABD’ye karşı harekete geçen Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın adada yeni bir NATO misyonunu faaliyete sokmayı planladığı aktarıldı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Avrupa, Arktik bölgesinde Grönland’ı da kapsayacak şekilde Arctic Sentry (Arktik Nöbetçisi) adlı bir ortak NATO misyonu kurmayı planlıyor. Avrupalı devletler, ada etrafındaki askeri varlıklarını artırarak Trump’ın “Çin ve Rusya tehdidine” dair söylemini dengelemeyi hedefliyor.