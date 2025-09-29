Avrupa’dan Liman işçileri Cenova’da toplandı: İşçiler savaşa karşı birleşiyor

Hazal KORKMAZ / FLORANSA

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırım politikaları ve hükümetlerin ikiyüzlü tutumuna karşı öfke büyürken İtalya’da liman işçilerinin eylemleri, işçi sınıfını bir kez daha savaş karşıtı mücadelenin merkezine koydu.

İtalya’nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni hükümetinin savaş politikaları ve İsrail’in soykırımına karşı geçen hafta başında genel grevle başlayan eylemler, ülke çapında bir mobilizasyona dönüştü. Birçok ülkeden sendikacıların uluslararası mücadelenin yol haritasını belirlemek için bir araya geldiği Cenova’da liman işçileri İsrail’e silah sevkiyatını bir kez daha engelledi. Avrupa’nın dört bir yanından gelen liman işçileri, İsrail’e başta silah olmak üzere her türlü ihracatı engellemek için uluslararası bir strateji belirlemek üzere Cenova kentinde bir araya gelirken İsrail’e yönelik ilk silah sevkiyatı engellendi.

ENTERNASYONAL MÜCADELE

İtalya’nın en büyük liman sendikası Unione Sindicale di Base (USB) ve Bağımsız Liman İşçileri Kollektifi’nin (CALP) davetiyle İspanya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs, Fas, Almanya ve ABD’den liman işçileri sendikası temsilcileri, Cenova’da bir araya geldi.

USB’nin Facebook sayfasından canlı yayınlanan toplantıya Filistin Liman İşçileri Sendikası'ndan (PNFTU) ve Türkiye'den de heyetler çevrimiçi olarak katıldı.

Toplantıya davetli sendika temsilcileri, Filistin’le dayanışma içinde olduklarını belirterek İsrail’e karşı ortak mücadele sözü verdi. İsrail’e karşı en somut adımların atıldığı İspanya’dan sendikacılar, Bask limanlarının soykırıma ortak olmayacağı sözünü verdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümeti, birçok yaptırımın yanı sıra tam silah ambargosu gibi Avrupa’da Filistin konusunda en cesur adımları atan ülke konumunda.

CALP’ye bağlı işçilerden bir konuşmacı da Sumud Filosu’na yönelik saldırılara dikkat çekerek “Filoyla bağlantımızı sadece 20 dakika bile kaybedersek, tüm Avrupa’yı bloke edeceğiz. Cenova Limanı’ndan hiçbir şey çıkmayacak” uyarısında bulundu. Cenova'da iki gün süren toplantıların ardından, İtalya'nın çeşitli şehirlerinde Gazze'ye destek amacıyla gösteriler yapılacağı duyuruldu.

SAVAŞA ORTAK OLMAYIN

USB sözcüsü Francesco Staccioli, “limanlardaki eylemlerin yalnızca silah taşıyan gemileri değil, aynı zamanda İsrail'e mal taşıyan tüm gemileri engellemeyi hedeflediklerini” açıkladı. “Liman işçileri ve diğer işçiler, İsrail'in silahlanmasını durdurmanın ve savaşı sona erdirmenin yollarını koordine etmek için birleştiler” diyen Staccioli, “Herkesi protesto etmeye, seferber olmaya ve bu savaşa ortak olmadığımız mesajını birlikte vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önceden Staccioli “İleriye bakıldığında, bu, Avrupa limanlarında sadece silahlara değil, İsrail’e gönderilen tüm mallara karşı koordineli bir endüstriyel eylem anlamına gelebilir” dedi.

İtalya’da 22 Eylül’de on binlerce işçi ve genç, İsrail’in Gazze’de ABD’nin desteğiyle yürüttüğü savaşa karşı Avrupa’nın en büyük gösterilerinden birini düzenlemişti. Ülkenin dört bir yanında 75’ten fazla noktada “Blocchiamo tutto” (Her şeyi durduralım) sloganıyla düzenlenen protestolar ve grevlerde okullar kapandı, ulaşım ağları durdu ve stratejik limanlar bloke edilmişti.

***

CENOVA’DA İŞÇİLERİN ZAFERİ: BİR SEVKİYAT DAHA ENGELLENDİ

Gazze’deki soykırıma karşı uluslararası mücadelenin örgütlendiği Cenova’da işçiler, İsrail’e bir silah sevkiyatını daha engelledi. Cumartesi akşamı İsrail’e silah taşıyacak bir geminin yükleme yapmaya hazırlandığı haberini alan işçiler, Cenova Limanı’na akın etti. CALP ve USB’nin uzun süren müzakereler sonucunda geminin on konteynerlik patlayıcı yükünü almadan limandan ayrılmak zorunda kaldı. Sendikalardan yapılan açıklamada “Cenova bir kez daha hükümete yolu göstermiştir: Her şeyi durdurmak, İsrail’e giden tüm sevkiyatlara tam ambargo uygulamak. Filistin’e özgürlük!” denildi.

***

SAĞ İKTİDARDA GAZZE ÇATLAĞI

İtalya’da Gazze’deki soykırıma ve İsrail’le işbirliğine yönelik öfke, Başbakan Giorgia Meloni’nin aşırı sağ hükümetine de sıçradı. Filistin Devleti’ni tanımayan Meloni’nin Fratelli d’Italia’nın (İtalya’nın Kardeşleri – FdI) gençlik kolu Gioventu Nazionale’nin Alessandria şube başkanı Leonardo Saggiorato partiden istifa etti. “Filistin halkının yanındayım” diyen Saggiorato, “Gazze’de bir soykırım yaşanıyor ve Netanyahu etnik temizlikten sorumlu bir suçlu. İtalya, Filistin Devleti’ni tanımalı” dedi. Saggiorato ayrıca, hükümetin “artan vergi baskısına” ve “gençleri destekleyen politikaların eksikliğine” karşı daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

***

Giovanni Ceraolo - USB’ye bağlı liman işçisi

LİMANLARDAKİ BLOKAJ SAVAŞ EKONOMİSİNİ FELÇ EDECEK

Livorno Limanı’ndaki eylemleri organize eden USB’ye bağlı liman işçisi Giovanni Ceraolo, İtalya’da soykırıma ve hükümete karşı süren eylemlere ilişkin BirGün’e konuştu:

Geçen hafta başında İtalya’yı adeta felç eden grev ve eylemlerin “yüz binlerce insanın uzun süredir beklediği bir çağrıya yanıt olduğunu” kaydeden Ceraolo, “Şüphesiz İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği akıl almaz vahşet karşısında oluşan öfkeye bağlı olsa da bu, yıllardır süren bir örgütlenme çalışmasıydı. USB, diğer sendikalarla birlikte bu mobilizasyonu mümkün kıldı. Bu sonuç, militanların hayatlarını adadığı uzun soluklu bir çalışmanın ürünü” dedi.

Ceraolo, Cenova’da birçok ülkeden sendikacıların katıldığı toplantının savaş ve silah ticaretine karşı işçi sınıfının uluslararası mücadelenin ilk adımı olduğuna dikkat çekti. Geçen hafta protesto ve grevlere yönelik polisin sert müdahalelerinin “baskı, korku ve zayıflığın göstergesi” olduğunu kaydeden Ceraolo, “Müdahale mobilizasyonun başlamasından saatler sonra geldi. Hükümet grevin kazandığı olağanüstü desteği beklemiyordu” diye konuştu.

BİRİKEN ÖFKE PATLADI

Toplumsal hoşnutsuzluğun patlamaya hazır olduğuna dikkat çeken Ceraolo, şunları söyledi: “Hak ve refah kesintileri, sosyal kesintiler, sürekli eriyen maaşlar, iş kazalarında ölen binlerce kişi, maaşları ev kirasını bile ödemeye yetmeyen milyonlar ve on milyarlarca avroluk borçla silahlanma yatırımları bu öfkenin arkasındaki sebep. Filistinlilere yönelik soykırım, Batılı ülkelerin tepkisizliği, hükümetlerimizin ikiyüzlülüğü, tüm bu biriken öfkenin patlamasına yol açtı. Filistinlilerin katliamı, dünyamızın ikiyüzlülüğünü tamamen gözler önüne serdi.”

Limanların bloke edilmesini “stratejinin temel halkası” olarak niteleyen Ceraolo “Bir ülke için limanlar ekonomide kritik rol oynar. Farklı türden geçişlerin merkezi noktalarıdır ve limanları bloke etmek, ekonominin, özellikle savaş ekonomisinin büyük bir kısmını durdurmak demektir. Blokajın grevi temsil eder hale getirmesini sağlayan şey, sürekli farklı bayraklı gemilerin bulunduğu limanların Siyonist savaş makinesine lojistik destek sağlamasıydı. Hala tüm limanlarda blokajlar ve nöbetler sürüyor, yenileri ekleniyor.”