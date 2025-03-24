Avrupa’dan tepki: Tutuklama siyasi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına Avrupalı yetkililerden tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Siyasi rekabet, mahkemeler ve cezaevleri üzerinden yürütülmemelidir. İddiaların mümkün olan en kısa sürede şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir yargılama yapılmasını bekliyoruz. Aynı durum gözaltına alınan protestoculara yönelik suçlamalar için de geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelere riayet, gerek Türkiye ile ikili düzeydeki ilişkilerimizin gerekse de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temel bir unsuru olmaya devam etmektedir” denildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Kongre adına yaptığı açıklamada “İmamoğlu’nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği bir dönemde hapse atılmasının adaletle hiçbir ilgisi yoktur, tamamen siyasetle ilgilidir. Bu, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltalamayı amaçlayan hesaplanmış bir harekettir ve demokrasiye saldırı anlamına gelmektedir” dedi.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas da Avrupa Bölgeler Komitesi’nin Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Bürosu’na yazdığı mektubunda, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu’ndan bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunduğunu açıkladı. Doukas, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberinde diğer 12 belediye başkanı ile “Türk makamlarına çağrıda bulunan bir deklarasyon” da imzaladıklarını bildirdi.