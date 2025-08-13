Avrupa’dan Trump’a beş şartlı destek

Avrupa, Trump’a Alaska zirvesi için beş şart sundu: Ukrayna masada olmalı, ateşkes ilk adım olmalı, sınır görüşmeleri cephe hattından başlamalı, güvenlik garantileri verilmeli, transatlantik strateji izlenmeli.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alaska’da yapılacak Trump-Putin zirvesi öncesinde Avrupa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Merz, görüşmede Avrupa’nın ve Ukrayna’nın temel güvenlik çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.



Trump’ın, Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna’daki savaşın olası barış çözümünü görüşmesi bekleniyor. Merz, “Başkan Trump’ın başarı elde etmesini istiyoruz” dedi ancak bunun için beş temel şart sundu: Ukrayna ile ilgili müzakerelerde Ukraynalılar masada olmalı. Görüşmeler doğru sırayla yapılmalı; ilk adım ateşkes olmalı. Ukrayna toprak konularında müzakereye razı olursa, başlangıç noktası mevcut cephe hattı olmalı. Kiev’e güçlü güvenlik garantileri verilmeli. Müzakereler ortak bir transatlantik stratejinin parçası olmalı.

Zelenski, Putin’in blöf yaptığını belirterek, “Rusya tüm cephede baskı kurmaya çalışıyor. Ukrayna olmadan hiçbir görüşme olmamalı” dedi.



Merz, Trump’ın ateşkesi öncelik haline getirmek istediğini, ancak geçmişteki tüm görüşmelerin Rusya’nın daha sert askeri tepkileriyle sonuçlandığını hatırlattı. Eğer Alaska’da Rusya’dan olumlu bir adım gelmezse, ABD ve Avrupa’nın baskıyı artırması gerektiğini söyledi.



Merz’in kendi partisinin milletvekillerine gönderdiği mesajda ise Trump’ın Avrupa’nın çoğu talebini paylaştığı ancak kendine “manevra alanı” bırakmak istediği ifade edildi. Bu, Trump’ın Avrupa’nın belirlediği yol haritasına tamamen uymayabileceğini gösteriyor, diye yorumlandı.