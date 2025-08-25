Avrupalı belediye başkanları İmamoğlu için İstanbul'a geliyor

Avrupa Parlamentosu Üyesi, Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasında iş birliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma göstereceklerini belirtti.

Nardella, "Avrupalı belediye başkanları, haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı" dedi.

Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı ve CHP’li 16 belediye başkanı ile birlikte halen orada tutuluyor.

Avrupalı belediye başkanları önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek.